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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك: حسام البدري مظلوم وغياب صلاح أثر على الأداء أمام أنجولا

محمد - صلاح
محمد - صلاح

أكد سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك  السابق أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطني مظلوم في الهجوم عليه من قبل الجماهير.

 

قال سامي الشيشيني عبر تصريحات تليفزيونية : حسام البدري ملحقش يجتمع باللاعبين ومحمد صلاح فارق جدًا مع الفرقة.

 

وأضاف سامي الشيشيني : منتخب مصر الوطني في مرحلة التجميع ومنذ شهر مارس الماضي لم يتم إقامة معسكر واحد لمنتخب مصر، غير أن هذا التجمع يأتي بعد أطول موسم في تاريخ الدوري.

 

واستطرد سامي الشيشيني: المرحلة الأخيرة من الدوري كانت صعبة واللاعبون تعرضوا للإجهاد الكبير، وهناك منتخبات مثل مصر تعتمد على لاعب مثل صلاح، مش عيب نقول ان عندنا لاعب يشيل فرقة.

 

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول إلى الجابون، على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض الجولة الثانية، من تصفيات كأس العالم 2022.

 

واستمرت رحلة منتخب مصر الوطنى من القاهرة إلى حين وصولها للجابون قرابة الست ساعات من أجل خوض مباراة الجولة الثانية فى تصفيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

 

وخاض منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري التدريب الأخير للمنتخب الوطنى قبل السفر اليوم لمواجهة الجابون الأحد المقبل في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

 

ويلتقي منتخب مصر الوطني، مع الجابون، الأحد المقبل، بحثاً عن النقطة السادسة قبل انتهاء فترة التوقف الحالية، أملاً في الاحتفاظ بالصدارة دون منازع.

 

وجاء قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بسفر البعثة على متن طائرة خاصة خوفا من الإرهاق، وكذلك كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد  كوفد 19.

 

وفازت مصر على أنجولا، بهدف دون رد، أول أمس الأربعاء، في بداية مشوارها في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام القادم، في لقاء احتضنه استاد الدفاع الجوي.

 

ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح نجم ليفربول، أمام الجابون، بعد غيابه أمام أنجولا، بسبب قيود كورونا التى فرضتها السلطات البريطانية على اللاعبين الأفارقة.

 

يذكر أن منتخب الجابون، خسر أمام ليبيا، أمس الأربعاء، بهدف دون رد، في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم.

 

وتأكد غياب كلا من الثنائي رمضان صبحي عن مباراة الجابون، بسبب إصابته بكسر في أحد أصابع يده اليمني، ومحمد النني بسبب تعرضه لإصابة عضلية، خلال مباراة ودية مع فريقه آرسنال لدى مشاركته واستعداداته فى إطار منافسات الدورى الإنجليزى البريميرليج.

 

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهة الجابون كالتالي:

 

محمد الشناوي والهانى سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح .

 

حسام البدري سامي الشيشيني الزمالك منتخب مصر الوطني محمد صلاح الجابون تصفيات كأس العالم 2022

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