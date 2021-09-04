انفجار طائرة درون داخل فم تمساح مفترس.. شاهد

التهم تمساح عملاق طائرة درون أثناء تحليقها أعلى إحدى البحيرات بولاية فلوريدا الأمريكية مما ادى الى انفجارها داخل فم التمساح.

ورصدت الكاميرات لحظة انفجار طائرة درون داخل فم التمساح المفترس، بعدما تداولها حساب يحمل اسم « devhlanger» على موقع الفيديوهات الشهير تيك توك.

وظهر في الفيديو الطائرة وهي تحلق فوق الماء بينما يحاول مشغلها الحصول على عرض عن قرب للتمساح الذي يطلق عليه البعض اسم «جورج»، وهو يراقب بحذر الطائرة أثناء تحليقها فوق رأسه .

وأوضح الفيديو، ان التمساح انقض علي الطائرة والتهمها كانها فريسة وبعد مرور لحظات قليلة انفجرت الطائرة داخل فم التمساح،وسط خروج دخان كثيف منه يظهر مدى الألم التي يشعر بها.

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