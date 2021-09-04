العراق .. رئيس الوزراء يزور باكستان خلال أيام

يزور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال الأيام القليلة المقبلة باكستان، لتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين وذلك بحسب ماصرح به سفير باكستان في العراق أحمد أمجد علي.

وذكر السفير الباكستاني في العراق لـ صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية الصادرة اليوم السبت أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة زيارة رسمية إلى باكستان تهدف إلى توسيع مجالات التعاون والتوقيع على مذكرات تفاهم في مختلف المجالات.



وبيًن أن هناك تعاوناً بين البلدين حالياً في المجالات العسكرية والدفاع، وهناك طلاب عراقيون يدرسون حالياً في المؤسسة العسكرية الباكستانية، فضلاً عن تدريب الدبلوماسيين.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليا نحو 64 مليون دولار فضلاً عن أن نحو 300 زائر باكستاني يصلون إلى العراق سنوياً لزيارة العتبات المقدسة.