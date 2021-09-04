أشرف صبحي يشهد ختام الأنشطة الرياضية بالمدينة الشبابية بالغردقة

شهد ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ختام الأنشطة الرياضية بالمدينة الشبابية بالغردقة ، والتي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة ومشاركة فريق مبادرة شباب يدير شباب .



وقام وزير الشباب والرياضة، بتكريم الفائزين في ماراثون للدراجات وماراثون الجري ، ودوري الأندية والأحياء الشعبية، والذي شارك به ٦ آلاف مشارك ، والمشروع القومي ها أنا أحقق ذاتي ، وشباب وفتيات كلية التربية وأبناء مديرية التربية والتعليم وطالبات التعليم الأزهري الفائزين في مهرجان الأولمبياد الحدودية .



كما قام الوزير بتكريم ، مراكز شباب وأندية البحر الأحمر الفائزة بميداليات في الاوليمبياد الحدودية ومنها ؛ مركز شباب القصير ، فريق نادي الرحلات ، نادي رأس غارب ، مدرسة محمد الطيب الثانوية بنين ، مدرسة المتفوقين بالغردقة ، وذوي القدرات الخاصة من مركز شباب سفاجا ، وعدد من المراكز والأندية .

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، أن هذه البرامج تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بمختلف المحافظات وتنميتها فى كافة المجالات، وذلك وفقًا لإستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030 .



واختتم الوزير، زيارته لمدينة الغردقة بعد أن قام خلال اليومين بتفقد المدينة الشبابية بالغردقة ، وحضور نهائي دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة والتي حصل عليها مركز شباب المحسمة المحطة ، وختام منتدي قادة المستقبل ، وتفقد مجموعة من أنشطة التنمية الرياضية ، وإطلاق شارة ماراثون للدراجات والجري .

وأعقب الزيارة اجتماع بين الوزير والمحافظ ، لمناقشة إنشاء استاد للغردقة وتفقده للأرض ، ثم افتتاح مقر مديرية الشباب والرياضة الجديد ، وتفقد المركز الدولي للتنمية الرياضية ومتابعة الحالة الإنشائية وحضوره نهائي بطولة البحر الأحمر للكاراتيه والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ، واختتمها بحفل ختام الأنشطة الرياضية التي تنظمها التنمية الرياضية .