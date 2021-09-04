عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على الاهتمام بالمظهر الحضاري والجمالي بالثغر

تطوير المظهر الجمالي
تطوير المظهر الجمالي بالثغر

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء للاهتمام بنظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة لظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي أمام أهلها وزائريها.

وفي هذا الإطار أطلق حي غرب الإسكتدرية برئاسة المهندسة سحر شعبان مبادرة ( رؤيه أجمل ) لأعمال النظافة والتجريف ورفع الأتربة ودهان أعمده الإضاءة وصيانتها، ودهان بلدورات الأرصفة، وتقليم الأشجار والنخيل، وزراعه الأشجار والشجيرات وأعمال الرى، وإزالة الاتربة والمخلفات. 

أقرأ أيضًا:

طفرة غير مسبوقة.. حياة كريمة تغير ملامح 57 قرية في الإسكندرية.. تطوير الوحدات الصحية والصرف الصحي والرصف أبرز اهتماماتها.. والمواطنون: شكرًا ياريس

 

وبدأت المبادرة في أرجاء الحي، حيث تم رفع ١٠٩ طن أتربه ومخلفات تقليم الاشجار والنخيل من كوبري الهاويس وشارع سعيد ابن بطريق وسوق الجمعه وشارع ٢١٨ ، كما  تم دهان الأرصفة بشارع المكس التي بدأت من حدود حي غرب بشارع المكس حتي كوبري ٢٧ بالقباري وذلك علي جانبي الطريق والجزيرة الوسطى.

كما تم دهان أعمده الاضاءه بطول شارع المكس والتي بدأت  من سنترال المكس وكوبري النوباريه حيث تم دهان ٢٢٥ عامود إضاءه وذلك بالاضافة الي أعمال الصيانه والانارة وتامين الأعمدة والابران 

كما تضمنت فاعليات المبادره أعمال تقليم الاشجار والنخيل ورفع كفاءه الحدائق وزراعتها حيث تم تقليم ٨٧ شجره وتقليم وتبليط ١٠٥  نخله بكل من كوبري التاريخ والنوباريه وسوق الجمعه وشارع المكس وكوم الشقافه فضلا عن ورفع كفاءة الحدائق  بنطاق الحي وذلك بازاله الحشائش والتنظيف وزراعه الاشجار وريها .

الاسكندرية محافظ الاسكندرية مخلفات الوحدات الصحية سوق الجمعة رؤساء الاحياء حياة كريمة

ترشيحاتنا

عن ليبيا وفلسطين وسد النهضة.. أبرز تصريحات السيسي خلال مؤتمره مع نظيره القبرصي

قائد المقاومة الأفغانية يتعهد بمواصلة القتال ضد طالبان

شعبة الورق: 500 مليون دولار توفير نتيجة دعم الحكومة للقطاع سنويا

الزراعة تنظم برنامجا تدريبيا لمكافحة أمراض الزراعات المحمية

أخبار الفن.. مفاجاة تركي آل الشيخ.. حالة منى فاروق النفسية..وفاة محمد لافى

آخر استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليبيا..القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب المهاجرين المصريين

رسالة شديدة اللهجة من خالد بيومي لـ مسئولي الإسماعيلي عقب رحيل إيهاب جلال

التضامن تحظر تعليق آيات من القرآن أو الإنجيل في الحضانات.. لهذا السبب

يبدأ في أكتوبر.. تعرف على كيفية صرف الخبز المدعم.. تفاصيل

الداخلية: تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة إلى 60% بدلا من 65%

وفاة محمد لافي نجم برنامج سوبر ستار.. ورويدا عطية: ستبقى بالقلب

السيسي يدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في حل أزمة سد النهضة

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

فيديو

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

المزيد

ساحة رأي

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

د.محمد عونى يكتب: البدرى لا يعرف الهزيمة مع الفراعنة

هبة مصطفي تكتب: استدعاء الدعم الوطني

عادل مبروك يكتب: الحب القاتل

محمد السيد علي يكتب: عبد الله الشريف صائد البعر

جمال قرين يكتب: التعليم الفنى قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ