محافظ الإسكندرية يشدد على الاهتمام بالمظهر الحضاري والجمالي بالثغر

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء للاهتمام بنظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة لظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي أمام أهلها وزائريها.

وفي هذا الإطار أطلق حي غرب الإسكتدرية برئاسة المهندسة سحر شعبان مبادرة ( رؤيه أجمل ) لأعمال النظافة والتجريف ورفع الأتربة ودهان أعمده الإضاءة وصيانتها، ودهان بلدورات الأرصفة، وتقليم الأشجار والنخيل، وزراعه الأشجار والشجيرات وأعمال الرى، وإزالة الاتربة والمخلفات.

أقرأ أيضًا:

طفرة غير مسبوقة.. حياة كريمة تغير ملامح 57 قرية في الإسكندرية.. تطوير الوحدات الصحية والصرف الصحي والرصف أبرز اهتماماتها.. والمواطنون: شكرًا ياريس

وبدأت المبادرة في أرجاء الحي، حيث تم رفع ١٠٩ طن أتربه ومخلفات تقليم الاشجار والنخيل من كوبري الهاويس وشارع سعيد ابن بطريق وسوق الجمعه وشارع ٢١٨ ، كما تم دهان الأرصفة بشارع المكس التي بدأت من حدود حي غرب بشارع المكس حتي كوبري ٢٧ بالقباري وذلك علي جانبي الطريق والجزيرة الوسطى.

كما تم دهان أعمده الاضاءه بطول شارع المكس والتي بدأت من سنترال المكس وكوبري النوباريه حيث تم دهان ٢٢٥ عامود إضاءه وذلك بالاضافة الي أعمال الصيانه والانارة وتامين الأعمدة والابران

كما تضمنت فاعليات المبادره أعمال تقليم الاشجار والنخيل ورفع كفاءه الحدائق وزراعتها حيث تم تقليم ٨٧ شجره وتقليم وتبليط ١٠٥ نخله بكل من كوبري التاريخ والنوباريه وسوق الجمعه وشارع المكس وكوم الشقافه فضلا عن ورفع كفاءة الحدائق بنطاق الحي وذلك بازاله الحشائش والتنظيف وزراعه الاشجار وريها .