جابلي عاهة.. ساندي تروي معلومة جديدة عن سمكري البني آدمين| شاهد

روت الفنانة ساندي، تفاصيل معاناتها من شخص ادعى أنه طبيب علاج طبيعي، في مركز يُسمى بـ"سمكري البني آدمين".

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" ا عبر شاشة "الحدث اليوم"، إن معاناتها مع هذا المركز تعود إلى عامين، موضحة أنها وجّهت الكثير من المناشدات والتحذيرات منذ أكتوبر 2019، وذلك بعد شهر واحد من معرفتها بهذا الشخص.

وأضافت أنها كانت تعاني من "إعوجاج" في العمود الفقري، ونصحها بعض زملائها بالتوجه لهذا المركز، كاشفة أن الفنان أمير كرارة ذهب إليه، وأن الفنانة أسماء جلال أشادت به.

وأوضحت أن هذا الشخص رفض إجراء أشعة لها، واكتفى بـ"طأطأة" رقبتها، لكنّها أصيبت بعد بأسبوع ونُقلت للمستشفى واكتشف الأطباء أنّها كادت تُصاب بـ"شلل رباعي".



وأشارت ساندي، إلى أنها تواصلت مع هذا الشخص، وأبلغته أنه تسبّب في إصابتها بعاهة مستديمة، لافتة إلى أنه زوَّر بطاقتين شخصيتين.