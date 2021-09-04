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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الداخلية السعودي يصل قطر في زيارة رسمية

وزير الداخلية السعودي
وزير الداخلية السعودي يزور قطر للمرة الأولى منذ سنوات

وصل وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، كان في استقبال وزير الداخلية السعودي والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية.

ووصل وزير الخارجية السعودي قطر قادما من العاصمة العراقية بغداد، حيث بحث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب".

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 وأجرى الوزير السعودي مباحثات رسمية مع نظيره العراقي عثمان علي الغانمي، تطرقا خلالها لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين السعودية والعراق.

وشهدت العلاقات السعودية القطرية انفراجة مؤخرا، بعد التوقيع على "بيان العُلا" في القمة الخليجية التي أُقيمت في السعودية مطلع العام الجاري.

قطر وزير الداخلية السعودي السعودية الدوحة الأمير عبد العزيز بن سعود

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