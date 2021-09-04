وزير الداخلية السعودي يصل قطر في زيارة رسمية

وصل وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، كان في استقبال وزير الداخلية السعودي والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية.

جانب من الصور لوزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أثناء وصوله إلى الدوحة، في زيارة رسمية للبلاد، واستقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية . #قنا pic.twitter.com/5lhYkkOXl5 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 4, 2021

ووصل وزير الخارجية السعودي قطر قادما من العاصمة العراقية بغداد، حيث بحث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب".

وأجرى الوزير السعودي مباحثات رسمية مع نظيره العراقي عثمان علي الغانمي، تطرقا خلالها لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين السعودية والعراق.

وشهدت العلاقات السعودية القطرية انفراجة مؤخرا، بعد التوقيع على "بيان العُلا" في القمة الخليجية التي أُقيمت في السعودية مطلع العام الجاري.