رئيس جامعة المستقبل: منح شهادات الدكتوراة أصبح موضة.. فيديو

قال الدكتور عباس سرحان رئيس جامعة المستقبل، إن الحصول علي الدكتوراة الفخرية له ضوابط ومنها أن يكون الشخص قام بعمل شيء مهم وليس بالضرورة أن يكون في مجال العلوم، مؤكدا أن جامعة القاهرة لم تعط الدكتوراه الفخرية إلا 5 مرات منذ إنشائها.

واضاف عباس سرحان خلال لقائه في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن المجلس الأعلى للجامعات هو الذى له الأحقية في إقرار شهادات الدكتوراه الفخرية وغيرها ، مؤكدا أن منح الشهادات الدكتوراه أصبحت موضة.



نفى الدكتور احمد الشعراوي محافظ الدقهلية، حصوله على درجة الدكتوراة الفخرية من قبل إحدى المنظمات الأهلية، مشيرا الى أن ما حدث تمثل في حضور أحد الأشخاص بصحبة أساتذة جامعات من الدقهلية والمنوفية والقليوبية وضباط شرطة سابقين لعرض بعض المقترحات والشكاوى.

وأضاف الشعراوي أن باب مكتبه مفتوح لأي مواطن لعرض مظلمته وعند طلب المواطن الدخول سمح له "فوجئت به يقوم بتكريمي ومنحي شهادة تقدير".

وتابع قائلا: "لم أقابل هذا من قبل ولا أعرف عنه شيئا وليس من المعقول أن أقوم بعمل تحريات عن كل مواطن يطلب مقابلتى، وما يتداول حول وجود أحكام قضائية صادرة ضدة فهو شأن يرجع لوزارة الداخلية.

ونفى المحافظ حصوله على درجة الدكتوراة الفخرية من المنظمة قائلا: "مافيش حاجة اسمها دكتوراة فخرية من منظمة، فهي ليست جامعة ولا كلية من حقها منح الدكتوراة لأحد، وكانت مجرد شهادة تقدير وقبلتها من باب الذوق".