تجديد حبس قواد وزوجته اختطفا فتاة واستغلاها فى الدعارة

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب ، تجديد حبس زوج وزوجته، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما فى واقعة اختطافهما فتاة واستغلالها في ممارسة الدعارة بمقابل مادي، وكذلك احتجازها داخل منزلهما دون وجه حق بمنطقة المقطم.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بحبس زوج وزوجته، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة اختطافهما فتاة واستغلالها في ممارسة الدعارة بمقابل مادي، وكذلك احتجازها داخل منزلهما دون وجه حق بمنطقة المقطم.

واستعجلت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وكذلك التقرير الطبي للفتاة، وذلك في القضية رقم 6314 لسنة 2021 إداري المقطم.

وأكدت المجني عليها مروة فى تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة صفاء زوجة المتهم الثاني قامت باصطحابها من ميدان السيدة عائشة إلى مسكنها في منطقة المقطم، واتفقا فيما بينهما على ممارسة أعمال الدعارة في مقابل مبلغ 150 جنيه تقسم بينهما 100 جنيه للمجني عليها، و50 للمتهمة.

وأضافت المجني عليها فى التحقيقات، أنه بعد مرور فترة قامت بإلقاء نفسها من شرفة المطبخ على إثر خلاف مع المتهمة، وأن المتهمة صفاء قامت بخطفها من ميدان السيدة عائشة تحت تهديد السلاح، واحتجازها بمساعدة زوجها وتجريدها من متعلقاتها الشخصية.

وتابعت المجني عليها، أن صفاء وزوجها قاموا بجلب رجال مجهولين لممارسة علاقات جنسية غير شرعية معها بدون رغبتها، وذلك في مقابل مبالغ مالية تدفع للمتهمة وزوجها، وأنها حاولت الهرب عن طريق باب الشقة، إلا أنه كان مغلقا.

وأكملت المجني عليها، أنه وبعد أن تم غلق باب الشقة قامت بالقفز من الشباك ناحية المطبخ، حاولت التشبث بالمواسير إلا أنها سقطت من الدور الخامس وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمة، والتي نفت التهم المنسوبة إليها، وأنها تقابلت مع المجني عليها منذ يومين، واصطحبتها إلى مكان إقامتها لمساعدتها في العودة إلى ذويها، إلا أن المجني عليها قامت بإلقاء نفسها من البلكونة اعتراضا على العودة لأسرتها.



تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقت قسم شرطة المقطم إخطارا من مستشفي البنك الأهلي بوجود فتاة مصابة تدعي مروة محمد، وذلك جراء السقوط من أحد العقارات في المنطقة.

وبفحص البلاغ من قبل رجال المباحث تم ضبط صفاء السيد، وتبلغ من العمر 40 عاماً، بدون عمل، على إثر استقطاب المجني عليها مروة، والاتفاق فيما بينهما على أعمال منافية للآداب في مقابل مبلغ مالي.