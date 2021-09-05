المقاولون يفاوض رامي ربيعة

قال محمد عادل، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، إن فريقه يسعى للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد.



وأضاف محمد عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "سنعمل على دعم صفوف الفريق، وسد الثغرات التي تسببت في تذبذب مستوى الفريق في الموسم الماضي، هناك عدد من اللاعبين على رادار الفريق، والفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن الصفقات الجديدة".



وتابع: "رامي ربيعة ضمن حسابات المقاولون العرب، ونتمنى ضمه ولكن على حسب معلوماتي، فإن الأهلي لا يفكر في التفريط فيه حاليا".

في سياق آخر أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على فريق الكرة، تفعيل نادي الزمالك بند شراء اللاعب سيف الدين الجزيري وسداد المبلغ المتفق عليه فى عقد الإعارة.

وقال محمد عادل فتحي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد" إن الزمالك سدد الشيكات اللازمة والتى تقدر بـ12 مليون جنيه طبقاً للشرط الموجود فى عقد إعارة اللاعب التونسي .

كان محمد عادل فتحي قال أمس خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "البلدوزر" المُذاع على قناة "الشمس" إن عماد النحاس المدير الفني للفريق مستمر مع المقاولون العرب في الموسم الجديد، وإن نادي الزمالك لم يحول أموال صفقة سيف الدين الجزيري حتى الآن".

يذكر أن سيف الجزيري كان يلعب لـ الزمالك معارًا من المقاولون العرب حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في عقده يسمح للقلعة البيضاء بشرائه نهائيًا.