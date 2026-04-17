لنشر الفكر الوسطي.. انطلاق قافلة دعوية من مسجد الشهيد رياض بكفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية الكبرى التي انطلقت من مسجد الشهيد رياض بمدينة الرياض، في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الوعي الديني الصحيح لدى المواطنين، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن القافلة تستهدف تنفيذ محاور الخطة الدعوية، خاصة محور مواجهة كافة صور التطرف الفكري، ومحاربة التطرف اللاديني، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني وسطي رشيد، بما يسهم في ملء وعي الشباب وصناعة الحضارة وتعظيم قدر العلم والإبداع.

يأتي تنظيم هذه القافلة تأكيدًا على أهمية التواصل المباشر مع رواد المساجد، وتقديم خطاب دعوي يجمع بين التأصيل الشرعي ومعالجة قضايا الواقع، تجسيدًا لرسالة المؤسسة الدينية في بناء إنسان واعٍ ومستقر نفسيًا وفكريًا، قادر على خدمة دينه ووطنه.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان عبدالسميع، مدير مديرية الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والدكتور محمد عوض حسانين، مدير شئون الإدارات، وعدد من رجال الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية.