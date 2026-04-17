وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يشهد نهائي الدورى الرياضي| صور

شهد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، نهائي دورى خماسي كرة القدم للمشروع القومي للأيتام "ها أنا أحقق ذاتي" على ملعب معسكر الشباب بمدينة بلطيم ويسلم فريق محافظة مرسى مطروح بكأس الدورى، الذى شارك فيه فرق 26 فريق من محافظات مصر بإجمالى 300 طفل، اللقاء الرياضي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم مكى محافظ كفر الشيخ.

أوضح «محروس» أن منافسات الدورى الرياضي أسفرت عن فوز محافظة مرسى مطروح بالمركز الأول وكأس اللقاء الرياضي وفريق محافظة الفيوم جاء فى المركز الثاني والجيزة حصلت على المركز الثالث.

وأضاف، أن الفرق التى شاركت على مدار المنافسات هى " القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، القليوبية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، دمياط، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، البحر الأحمر، كفر الشيخ"

واستقبل معسكر بلطيم منافسات "ها أنا أحقق ذاتي" بإشراف الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة والدكتور سامح منصور مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، الدكتور وائل مجدي عز الدين مدير إدارة الاحتفالات والمهرجانات الرياضية، معتز السبع مدير المشروع، محمد هارون أخصائي بالإدارة المركزية الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، الدورى تنظيم فريق عمل المحافظة الدكتور محمد محروس، الدكتور محمد شاكر والمرغنى عبد المنعم فريق عمل المديرية.