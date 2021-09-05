بيسو: تصرف شيكابالا رد فعل وسوء التنظيم سبب الأزمة

أكد محمد حسام بيسو لاعب نادي الزمالك أن موقف محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق الأبيض خلال مباراة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالدوري العام، وما بدر منه تجاه رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد، رد فعل طبيعي لما حدث من الأخير عقب نهاية المباراة.

وقال بيسو في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة Ten' مع الإعلامي محمد فاروق: “شيكابالا تحدث مع أحمد مجاهد، بصفته قائداً للزمالك، وحرصاً على دخول زملائه من المستبعدين والشباب لحضور مراسم التتويج باللقب، ولذلك فإن سوء التنظيم من البداية وراء حدوث تلك الأزمة”.

شيكابالا يعلق علي إيقافه ويروي تفاصيل أزمة تسليم الدرع



عقب محمود عبد الرازق شيكابالا، على قرار إيقافه من جانب اتحاد الكرة المصري، قائلا:" علمت بخبر إيقافي 8 أشهر لما كنت في أسوان، أتوقع إني هتوقف ازاي؟! هل لائحة اتحاد الكرة فيها لو قلت أنت أهلاوي هتتوقف 8 شهور؟.. أنا لو قتلت حد في الكورة مش هتوقف كده، إيه المشكلة إني أقول لحد أنت أهلاوي؟! لو قلت أنت زملكاوي فيها مشكلة؟! مفيش».

وأضاف: "فوجئت عقب نهاية المباراة بمنع أسر لاعبي الفريق من الدخول إلي النادي دون أي أسباب".

وكشف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، كواليس وتفاصيل ما حدث بينه وبين أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة في مباراة الاحتفال بفوز الزمالك بالدوري.

وتابع: "أنا ماشتمتش رئيس الاتحاد وهو طلع وقال إني ماشتمتوش ومعرفش ليه اتوقفت بعد الكلام ده".