عايزين وحوش.. أيمن يونس يدعم الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد

أعرب أيمن يونس، نجم الكرة المصرية السابق، عن أمنياته بفوز نادي الزمالك اليوم أمام شباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب «يونس» عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»:

"دعواتنا اليوم في مباراة بلوزداد، مباراة تأثيرها مصيري على كل الموسم. عايزين لاعيبة وحوش رجالة كالمعتاد.. كلنا نثق فيكم.. كل التوفيق لـ معتمد جمال في اختيار الطريقة والأسلوب الأنسب.. يارب نكسب ونفرح. تحية لكل الجماهير والروابط المتجهة إلى الاستاد للمساندة والدعم. يوم سعيد علينا يا رب.. دعواتكم"

موعد مباراة الزمالك و بلوزداد الجزائري

يستضيف فريق الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفارس الأبيض لتأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، فى لقاء يخوضه الأبيض بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل موقعة الحسم، خاصة مع إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره.