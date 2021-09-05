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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة روضة في كفر الشيخ إلى مفتي الجمهورية

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأحد، إحالة أوراق عجوز متهم بقتل الطفلة «روضة» عمدًا بمركز الرياض، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامه.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا.

وتعود أحداث القضية رقم 7662 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 2146 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، إلى شهر مايو الماضي، عندما تلقى مدير أمن كفر الشيخ السابق إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة الرياض من إسماعيل .ع 35  سنة، كهربائي، ومقيم بقرية العباسية، بتغيب ابنة شقيقه «روضة» 7  سنوات، تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة العباسية الابتدائية، عقب ذهابها لتلقي أحد الدروس الخصوصية وتم البحث عنها بالقرية القرى المجاورة ولم يتم العثور عليها.

وجه مدير أمن كفر الشيخ بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالاشتراك مع فرع الأمن العام، وضباط مباحث مركز الرياض، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة، «م.ا» وشهرته حميدو، 65 سنة، سائق توك توك، مقيم بعزبة فرج، دائرة مركز الرياض.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، ومركبة «التوك توك» الخاص به، وتبين أن المتهم استوقف الطفلة المجني عليها أثناء سيرها لسؤالها عن أحد الأماكن بالقرية، وجذبها إلى التوك توك، وقام بكتم أنفاسها، حينما حاولت الصراخ والاستغاثة بالمارة، حتى تأكد من إزهاق روحها، وقام بسرقة قرطها الذهبي، ووضعها داخل جوال، وإلقائها عقب ذلك في ترعة لإخفاء معالم جريمته.

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كشفت اعترافات المتهم لرجال المباحث الجنائية، أنه توجه لأحد محال كماليات الدراجات النارية والسيارات، وتغيير «الفيبر» الموجود بسقف التوك توك لإخفاء معالم جريمته، وعدم اكتشافه، وأنه توجه عقب ذلك لبيع القرط الذهبي لأحد محال بيع المجوهرات والذهب بمبلغ 750 جنيه.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري بكفر الشيخ، من العثور على الجثة، بعد أن أرشد المتهم عن مكانها، وتم نقلها عبر سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان الطفلة المتوفاة وبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه وإعداد تقرير مفصل بذلك، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وقررت حبس المتهم احتياطياً، حتى أحيل محبوساً إلى محكمة الجنايات.

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