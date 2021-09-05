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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

دموع ومفاجآت صادمة.. 10 تصريحات نارية لـ شيكابالا مع عمرو أديب

بكاء شيكابالا
بكاء شيكابالا

خطف الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، الأضواء بحلقة مميزة، أمس السبت، مع الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة “إم بي سي مصر”.

تحدث شيكابالا عن العديد من الملفات الشائكة، أبرزها إيقافه لمدة 8 أشهر، بسبب أزمته مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، وأزماته مع جماهير الأهلي، وتعرضه للعنصرية، ونغمة التفويت للزمالك.

 

أبرز 10 تصريحات لـ شيكابالا خلال حواره مع عمرو أديب

 

1- لو قتلت حد مش هتوقف 8 شهور

 

أزمة شيكابالا ومجاهد

عقب  شيكابالا على قرار إيقافه من جانب اتحاد الكرة المصري، قائلا: "علمت بخبر إيقافي 8 أشهر خلال إجازتي  في أسوان، أتوقع إني هتوقف ازاي؟! هل لائحة اتحاد الكرة فيها لو قلت انت أهلاوي هتتوقف 8 شهور!.. أنا لو قتلت حد في الكورة مش هتوقف كده، إيه المشكلة إني أقول لحد أنت أهلاوي؟! لو قلت أنت زملكاوي فيها مشكلة؟! مفيش».

وأضاف: "فوجئت عقب نهاية المباراة بمنع أسر لاعبي الفريق من الدخول إلى النادي دون أي أسباب، أنا ماشتمتش رئيس الاتحاد وهو طلع وقال إني ماشتمتوش ومعرفش ليه اتوقفت بعد الكلام ده".

2- طبيب معانا بنته 9 شهور اتخنقت في الأتوبيس وكانت هتموت

 روى محمود عبد الرازق شيكابالا، كابتن نادي الزمالك، تفاصيل أزمة الأتوبيس قبل بداية المباراة الزمالك والبنك الأهلي، موضحا أن الأمن منع دخول أسر اللاعبين من دخول الاستاد.

وقال «شيكابالا»: "خرجت أثناء المباراة لأطلب من الأمن السماح لأسر اللاعبين بالدخول»، متابعا: «قعدت ساعة ونصف في الشارع علشان أدخل أسر اللاعبين ومش لاقي مسئول عمل على دخول الناس إلى الاستاد».

وتابع «شيكابالا»: «في طبيب معانا بنته 9 شهور اتخنقت في الأتوبيس وهتموت ومحدش راضي يدخل أهالينا الاستاد، ومفيش مبررات، ووالد الونش أول مرة ييجي الاستاد علشان يحضر وبرضه مدخلش».

 

3- - شيكابالا باكيا: الأهلاوية عارفين اني مش كدا

شيكابالا


استمر بكاء قائد الزمالك على الهواء لعدة دقائق، حيث قال بعدها: "أنا مش كدا، لعيبة الأهلي عارفين إني مش كدا والأهلاوية صحابي عارفين إني مش كدا".

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وأضاف: "حين تحاول إيصال أمر ما اجعله يصل بالصورة الصحيحة، جمهور الزمالك ليس قليلا، وفي أى مكان في العالم بينظرنا الكثير لكن في مصر نتعامل بطريقة غير جيدة".

 

4 - الزمالك لن يحقق لقب الدوري الموسم المقبل

وقال شيكابالا: "الزمالك فريق مظلوم، لكننا لن نحقق الدوري الموسم المقبل، وانتظر لتشاهد ما سيحدث، رغم امتلاكنا فريقا قويا".

وأوضح شيكابالا: “فيه حاجات كتير بتخلينا مناخدش الدوري لسنوات مستمرة”، مضيفا: "في كل العالم وفي الدوري المصري بيحصل التتويج باحتفالات في وجود الأسر والأهالي".

 

5- نغمة التفويت:

وعن اتهام بعض الفرق بالتفويت لـ الزمالك، أجاب شيكابالا: "لو أن الفرق تفوت لنا لكنا الأكثر تتويجا بلقب الدوري".

واستطرد: "المنطق يقول إن المستفيد من التفويت هو الأكثر تتويجا بلقب الدوري، وليس العكس".

 

6- هجوم عنيف على أحمد فهمي:

هاجم شيكابالا الفنان أحمد فهمي، سبب أزمتهما الأخيرة، حيث قال: “كنت أقدر اطلع أرد وأقول انت كداب ولكن الأيام أثبتت حجمه، ولو كنت بحاجة للوساطة، كنت كلمت متعب أو حسام غالي”.

 

7- أزمة ميدو:

علق شيكابالا على انتقادات ميدو للاعبي الزمالك عقب التتويج بالدوري، قائلا: "هو طلع قال حاجة معجبتنيش ورديت بنفس الأسلوب، بس أنا وميدو اخوات واتكلمنا واتصالحنا لأنه عشرة عمر هو بيتنرفز وأنا بتنرفز، ولكن إحنا مجانين عادي، ميدو أخويا الكبير".

 

8 - ناس تروح المقابر وتشيل كلب أسود:

وتابع شيكابالا: "اتعرضت لتجاوزات منذ 20 عاما، منها ذهاب بعض الجماهير إلى المقابر، والتنمر علي من خلال كلب أسود، ولو الناس اللي مسئولة عن الكورة بتوقف الناس دى مكناش هنوصل للي بيحصل  النهارده".

 

9  -  لو محدش جاب سيرتي أو سيرة مراتي مش هاجي ناحيته

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا رسالة لجمهور الأهلي، قائلا: "أنا معنديش مشكلة مع حد لو محدش جاب سيرتي أو سيرة مراتي مش هاجي ناحيته، وأتمنى الدوري المصري ميكونش فيه عنصرية تاني بالشكل ده".

 

10-  بكاء صلاح:

شيكابالا وصلاح

قال شيكابالا: "قبل مباراة مصر وأوروجواي في كأس العالم 2018، بكى محمد صلاح في الحافلة، بعدنا عرف أنه لن يشارك في المباراة".

وأضاف: "محمد صلاح وقتها فكر في مشوار التصفيات، ودوره في صعود مصر إلى كأس العالم، وأنه لن يستطيع المشاركة مع المنتخب في المونديال بعد كل ذلك".

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