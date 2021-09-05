الإفتاء توضح حكم المماطلة في سداد الديون

"ما حكم المماطلة في سداد الديون.. سؤال ورد للدكتور احمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



قال أمين الفتوى خلال فيديو له، إن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد لا تجوز شرعًا وتعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل.



وأضاف أن أكل أموال الناس بالباطل سيكون صاحبه في ورطة مع الله وذنبه أن يتوب ويستغفر حتى يرد الحق لأصحابه.



حكم دفع الصدقة في سداد دين على الأم .. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر، إن الصدقة على القريب فيها مضاعفة الثواب لأن الله يحب من الإنسان صلة الرحم، مشيرا إلى أن هذا الأمر فيه ثوابين ثواب الصدقة وثواب سد الدين عن الأم.

وأضاف: الكثير يتصدق على الغرباء وينسون الأقرباء وهم لايجددون ما ينفقون ، الأقارب لهم حق الرحمة والرعاية .

الصدقة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المتصدق من خيار الناس، والصدقة ثوابها لكل من شارك فيها، موضحة أن صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير، موضحة أن الصدقة تزيد في العـمر وتزيد في المـال، وسبب في الرزق والنصر.

وفي هذا السياق قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك حالتين تكون الصدقة واجبة فيهما على الإنسان، مشيرة إلى أنه يجوز إخراجها للأقارب الذين تكون نفقتهم غير واجبة كالعم والخال ومن نحوهما.

وأوضحت في إجابتها عن سؤال: «متى تجب الصدقة وهل يجوز إخراجها للأقارب؟»، أن الصدقة تكون واجبة على المُسلم في حالتين، هما: «النذر، والزكاة»، منوهة بأنه تجب الصدقة على الإنسان إذا نذرها المرء فتصير نذرًا يجب الوفاء به، أو إذا كانت زكاة.