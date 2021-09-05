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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سعفان يرأس الجلسة الإجرائية الأولي في مؤتمر العمل العربي

سعفان: نجاح مؤتمر العمل العربي لن يتأتى إلا بتعاون جميع الأطراف

صدى البلد

رحب محمد سعفان وزير القوى العاملة ، رئيس الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة، خلال الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر الجاري ، خلال الجلسة الإجرائية الأولي ، بـ الوزراء والوفود ممثلي أطراف العملية الإنتاجية من جميع الدول العربية ، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح لما فيه الخير لأمتنا العربية .

 

وقال الوزير، خلال كلمته بالدورة، إنه على يقين أن نجاح هذا المؤتمر لن يتأتى إلا بتعاون كل أطراف العمل الثلاثة من "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" ، ومساعدة الزملاء من أعضاء الفرق المشكلة ، وصولاً لأفضل النتائج التي نتطلع نحوها جميعاً .

 

وأشاد الوزير ، بجهود مدير عام منظمة  العمل العربية فايز المطيري ، فى تنظيم فعاليات المؤتمر ، وتهيئة أفضل الظروف لانعقاده ، وكل وسائل النجاح الممكنة .

 

ودعا الوزير ، الفرق الثلاث التي تم انتخابها لعرض ما توصلت إليه الاجتماعات الأولى فى اليوم الأول من فعاليات المؤتمر ، وأعضاؤها من الدول المشاركة .

 

وشكل فريق الحكومات أعضاؤه من لمياء الدويهي، وزيرة العمل اللبنانية رئيسا ، والدكتور عادل العقبي نائباً ، وعبد الكريم دراغمة مقررا من دولة فلسطين  ، وأحمد الدية من موريتانيا ونائباً رئيس المؤتمر في الفريق ، وأمال عبد الموجود من مصر ، وناصر سالم ناصر من سلطنة عمان ممثلا الفريق فى اللجنة التنظيمية ، وممثل الفريق فى لجنة الصياغة من دولة الكويت جابر علي العلي ، كما تم اختيار ممثلا الفريق فى لجنة اعتماد العضوية ، من السودان سلوى محمد ، ومن السعودية على زوبعي .

 

كما تم  تشكل فريق أصحاب الأعمال من خليفة مطر رئيسا، ممثلا عن دولة الإمارات ، ومحمد عطية الفيومي  نائبا للرئيس عن  مصر، وخالد صقر مقررا، ممثل الاتحاد العام للغرف العربية ، وتم انتخاب خليفة الكعبي نائبا لرئيس المؤتمر من  دولة الإمارات ، ومحمد ولد سيدي فى اللجنة التنظيمية من موريتانيا ، وفي لجنة اعتماد العضوية، علاء محمد من دولة العراق ، وفى لجنة الصياغة خالد عبد العظيم من مصر ، ورضا بن جمعة في اللجنة المالية من سلطنة عمان.

 

وشكل فريق العمال أعضاؤه من ناصر عبد العزيز رئيسا من السعودية ، بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العام لعمال لبنان، نائباً للرئيس،  وجمال قادري ًالأمين العام لاتحاد نقابات العمال العرب، مقررا ، ويعقوب محمد نائباً لرئيس المؤتمر عن فريق العمال ، وحفيظ حفيظ ممثل الفريق فى اللجنة التنظيمية من دولة تونس ، وحاتم قادر من العراق ممثلا عن الفريق فى لجنة اعتماد العضوية ، وعاشور تلى من الجزائر ممثلا للفريق فى لجنة الصياغة ، ومحمد محمود من  موريتانيا  ممثل الفريق فى اللجنة المالية .

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مؤتمر العمل العربي العملية الإنتاجية فايز المطيري منظمة العمل العربية

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