طلاب الثانوية العامة يتوافدون على لجان الدور الثاني لأداء الجبر

يتوافد الان طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، لاداء امتحان الدور الثاني في الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)

ويبدأ زمن امتحان الدور الثاني في الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا

ويبلغ اجمالي عدد الطلاب الممتحنين اليوم 5390 طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية

كما يتوافد طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 لاداء امتحانى (علم النفس "فترة أولى"، وعلم اجتماع "فترة ثانية" بإجمالي عدد (9) طالب/طالبة.

ويحرص الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، ويطمئن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

جدير بالذكر ان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، يسمح بخوضها لكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

و“يحصل الطالب في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على ٥٠% من النهاية الكبرى لدرجة المادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط”.

ويسمح للطلاب بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بالدرجة كاملة، في حالة الطلاب الحاصلين على إذن رسمي بالموافقة على تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الأول” للدور الثاني بالدرجة الفعلية، نظرا لتغيبهم عن امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الأول” لظروف مرضية أو قهرية أو الذين أصيبوا أثناء الامتحانات بأي أمراض خلال أسبوع فقط من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.