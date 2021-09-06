ما حكم الدين في الزوجة التى لا تعد وجبة الإفطار لزوجها؟

تسببت وجبة الإفطار في الفترة الأخيرة في اندلاع عدة أزمات، بعد تكرار أخبار قضايا الخلع والطلاق التي تتضمن أسبابًا من ضمنها عدم تحضير الزوجة وجبة الإفطار لزوجها في الصباح، حيث يعاني كثير من الأزواج من إهمال زوجاتهم نحو إعداد وجبة الفطور لهم، قبل الاتجاه إلى أماكن العمل، وهو ما يُحدث حالة من الغضب الشديد من الزوج تجاه الزوجة، ويتهمها بالكسل والإهمال وعدم القيام بواجباتها الأساسية تجاهه، وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع الكثير من المشكلات التى قد تصل إلى الانفصال.

وقال الدكتور أحمد المالكي، الباحث بالدراسات الإسلامية بمشيخة الأزهر، معلقا على امتناع بعض الزوجات عن تحضير وجبة الإفطار لأزواجهن، إن خدمة المرأة لزوجها ولأعمال بيتها واجبة، وفقا لمذهب المالكية، وكثير من علماء الدين الإسلامي.

وقال المالكي، خلال برنامج "هن": إن عدم إعداد الزوجة وجبة الإفطار لزوجها يوقعها في محظور، لأنه يجب عليها خدمته بالمعروف، والزوجة التي لا تطيع زوجها في المعروف تكون آثمة، حيث إن خدمتها له تعد من العادات السائدة، فلا يجوز التخلي عنها، لأن مثل أمر عدم إعداد الفطور، يؤدي إلى وقوع الكثير من الخلافات التى قد تؤدي الى الطلاق".

وأضاف “المالكي” أن الزوجة تعتقد أن هذا الأمر هين وسهل ولكنه ليس كذلك عند الرجل، وبهذا تقلل من التزامها بواجبتها نحو منزلها، فالرجل عليه الالتزام بالعمل وتوفير نفقات المنزل، والمرأة عليها خدمة زوجها وأبنائها بالمعروف، والاهتمام بشؤون منزلها، حتى لا تقع في ارتكاب محظور، وتصبح آثمة دون أن تدري.

حكم خدمة الزوجة للزوج والقيام بالأعمال المنزلية

أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة لا تقوم على الحقوق والواجبات وإنما تقوم على المعاشرة بالمعروف والكرم والفضل، أما الحقوق والواجبات فنستدعيها أمام القاضي فقط.

وقال أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إن الرأي الفقهي الذي يقول بعدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها والقيام بالأعمال المنزلية ، هو قول واحد وليس إجماع الفقهاء فلا يصح أن نتمسك به ولا نرى غيره.

وأضاف، أن هذا الرأي ليس القول الوحيد، وإنما كثير من الفقهاء رأوا أنه يجب على المرأة شرعا أن تقوم بأعمال المنزل وخدمة زوجها والسيدة فاطمة كانت تفعل ذلك مع زوجها، منوها بأنها لو فعلت ذلك وقامت بأعمال المنزل فلها الأجر الكبير على ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت".

وأشار إلى أنه لا ينبغي أن نكون انتقائيين ونأخذ بالأقوال التي توافق أهوائنا.

خدمة الزوجة لزوجها

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن الحكم الشرعي في خدمة الزوجة لزوجها وإرضاع الأولاد قال عنها الإمام النووي إنها سنة حسنة سارت عليها نساء المسلمين، هن يقمن تفضلا منهن بخدمة الزوج ورعاية الأطفال فهذا من الفضل، وننصح النساء أن تزيد منه.

وأضاف علي جمعة خلال أحد الدروس الدينية بمسجد فاضل قائلا إن هذا الفضل هو سبب دخول المرأة الجنة بغض النظر عن كونه فريضة أو غير فريضة أو له أجر أو ليس له أجر.

وتابع : الفقهاء الأربعة أجمعوا أن خدمة المرأة في بيتها ليس واجبا عليها، ولكن هي سنة حسنة صارت عليه نساء المسلمين منذ بدء الخليقة . لذا يجب على الزوج أو الرجال عموما أن تقدم الشكر والامتنان للمرأة على ما تقدمه له ولأولاده عمليا ولفظيا وبحسن الخلق وتوفير متطلباتها كلما تيسر ذلك.