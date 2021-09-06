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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كورتونا الإيطالية تختار زاهي حواس رجل العام .. صور

زاهى حواس
زاهى حواس

شهدت مدينة كورتونا الإيطالية مهرجانا ثقافيا أثريا كبيرا، حيث ألقي عالم ووزير  الآثار المصرية السابق الدكتور "زاهي حواس" محاضرة عن الإكتشافات الأثرية الأخيرة بمصر.


وأعلن عمدة مدينة كورتونا الإيطالية إختيار الدكتور "زاهي حواس" رجل العام، نظرا لإكتشافاته الأثرية ودورة في الحفاظ علي الآثار والتراث العالمي.


وأكد "حواس" ان مصر تشهد الفتره الماضية طفرة كبيرة في الاكتشافات الأثرية التي اذهلت العالم أجمع.

كما تحدث عن إكتشاف المدينة الذهبية المفقودة بالاقصر ،وإكتشاف المعبد الجنائزي للمملكه "نيت" زوجة الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة بسقارة.

وأوضح "حواس" انه يبحث الآن عن مقبرة المهندس "إيمحتب" بسقارة ومقبره المملكة نفرتيتي بالاقصر.

وأشار "حواس" عن أهمية العلاقة القوية التي تربط مصر وإيطاليا منذ قديم الزمان، ودعي حواس الشعب الإيطالي لزيارة مصر.

وفي نهاية المحاضرة وقع  "حواس" كتاب سحر الأهرامات وأسرار من الرمال باللغة الإيطالية.

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مدينة كورتونا كورتونا الإيطالية زاهي حواس عالم الآثار المصرية عمدة مدينة كورتونا الإيطالية

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