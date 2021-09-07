عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. أكبر قافلة للخير.. مصر تحصد 3 أرقام قياسية في العمل الخيري

أبواب الخير
أبواب الخير

حققت مصر 3 أرقام قياسية خلال فترة وجيزة في أعمال الخير وذلك من خلال صندوق تحيا مصر حيث قال أحمد مقلد، الرئيس التنفيذى لمكتب المنسق لموسوعة جينيس للأرقام القياسية،  إن اهتمام الدولة المصرية ينعكس على العاملين فى مجال العمل الخيرى بما نشهده من إنجازات، لافتا إلى أن هناك ظاهرة و هى ظاهرة صندوق تحيا مصر، مؤكدا أنه شرف بالعمل معهم على أرقام قياسية.


وأضاف أحمد مقلد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك 3 أرقام قياسية  تم تحقيقها فى شهر نوفمبر الماضي وهى أكبر قافلة للتبرع بصناديق الأغذية فى العالم و التي بلغت 300 ألف صندوق متضمنة أكبر حملة تبرع بالدجاج فى العالم .

3 أرقام قياسية لمصر في العمل الخيري 

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن  كل شيء يتغير في بلادنا إلا الخير، ينمو ويزدهر ويتكاثر، كشجرةٍ تضرب جذورها الأرض.. وتزدهر فروعها في السماء.. فنستظل بظلها في الشدة والرخاء.. يد تحارب الفقر وأخرى تمنع مسبباته.

وتابعت وزيرة التضامن عبر منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك قائلة: “للمجتمع المدني في مصر روافد تجري وجسور تمتد.. خيرٌ لم ينقطع ولن ينقطع بفضل الله وكرمه على هذه البلاد.. يزداد وينتشر في كل ربوع مصر”.

وأوضحت الوزيرة: "الخير كان ومازال وسيكون.. أيادي الخير تعمر البيوت وتبني المدارس.. تعلّم وتٌعالج.. تمد شرايين الحياة في أفقر البقاع.. الخير يمضي بحب الوطن عاشقا لترابه واصلا مع ناسه الطيبين".

واستكملت: "يحيا الوطن المتضامن مع حب الخير.. يحمي ويرعى ويُنمّي.. نصبو نحو غد أفضل ونحو وجهة واحدة: حماية رعاية تنمية.. نحلم بمصر بلا عوز ونجاهد نحو غد أفضل ، ونحتفل اليوم باليوم العالمي للعمل الخيري وقد صار العمل الخيري المصري نموذجا يحتذى به في كل العالم، تحوّل المجتمع المدني المصري من مساعدٍ للأفراد والأسر إلى مؤسسات تخطط وتبني وتعلم وتدير، تتضامن وتتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص، ننكر ذاتنا ونذوب في حب الله والوطن.. نؤمن أن إعمار البلاد وصون العباد عباده فلنرفع شعار العمل الخيري من أجل التنمية الإنسانية".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حصول مصر على 3 ارقاما قياسية لعمل الخير من خلال الفيديوجراف التالي.

اعمال الخير العمل الخيري قافلة للخير أرقاما قياسيا

موضوعات متعلقة

عمليات وجراحة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري الصحية

فيديوجراف.. والدها رفض استلامها.. قصة فتاة الغردقة المشردة في الشوارع

باستخدام "رمان البلي".. لص يبتكر طريقة جديدة لسرقة السيارات "فيديوجراف"

فيديوجراف.. طلقت نفسها.. تصريحات لأول مرة للمطربة بلقيس فتحي

فيديوجراف.. انخفاض نسبة القبول للالتحاق بكليتي الشرطة والحربية

فيديوجراف..كان هيسبب في شلل فنانة.. احترس من سمكري البني ادمين

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

ترشيحاتنا

هل قراءة سورة البقرة يوميا بدعة ؟.. 10 أسرار لا تعرفها

E-Legend تطرح نسختها الكهربائية من سيارة السباق EL1

سبع خطوات بسيطة لتقليل انتفاخ البطن

تفاصيل صفقة مصطفى البدري لـ الأهلي.. وحقيقة عرض الزمالك

وزير الخارجية الأمريكي يشيد بدعم الكويت للعبور الآمن من أفغانستان

حسام غالي يقترب من خوض انتخابات مجلس إدارة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من حسام البدري بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

خلافات مع مجاهد..كواليس اللحظات الأخيرة قبل اقالة البدري من تدريب منتخب مصر

أول تعليق من محمد صلاح علي قرار اقالة حسام البدري

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

حسام حسن.. شوبير يفجر مفاجأة حول مدرب منتخب مصر القادم | شاهد

ميرفت أمين لـ صدى البلد: أنا بخير ولم يصبني مكروه من حريق العمارة

كواليس أكبر صفقة تبادلية فى مصر بين الزمالك وبيراميدز

شوبير: فينجادا مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لـ البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

فيديو

فيديوجراف.. أكبر قافلة للخير.. مصر تحصد 3 أرقام قياسية في العمل الخيري

إقالة أم استقالة.. جهاز فني جديد للمنتخب في غضون 48 ساعة وفينجادا الأقرب

تفاصيل عملية تحرير طفل أسيوط المختطف ومصرع أحد المتهمين في تبادل إطلاق نار

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ