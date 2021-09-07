فيديوجراف.. أكبر قافلة للخير.. مصر تحصد 3 أرقام قياسية في العمل الخيري

حققت مصر 3 أرقام قياسية خلال فترة وجيزة في أعمال الخير وذلك من خلال صندوق تحيا مصر حيث قال أحمد مقلد، الرئيس التنفيذى لمكتب المنسق لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، إن اهتمام الدولة المصرية ينعكس على العاملين فى مجال العمل الخيرى بما نشهده من إنجازات، لافتا إلى أن هناك ظاهرة و هى ظاهرة صندوق تحيا مصر، مؤكدا أنه شرف بالعمل معهم على أرقام قياسية.



وأضاف أحمد مقلد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك 3 أرقام قياسية تم تحقيقها فى شهر نوفمبر الماضي وهى أكبر قافلة للتبرع بصناديق الأغذية فى العالم و التي بلغت 300 ألف صندوق متضمنة أكبر حملة تبرع بالدجاج فى العالم .

3 أرقام قياسية لمصر في العمل الخيري

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن كل شيء يتغير في بلادنا إلا الخير، ينمو ويزدهر ويتكاثر، كشجرةٍ تضرب جذورها الأرض.. وتزدهر فروعها في السماء.. فنستظل بظلها في الشدة والرخاء.. يد تحارب الفقر وأخرى تمنع مسبباته.

وتابعت وزيرة التضامن عبر منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك قائلة: “للمجتمع المدني في مصر روافد تجري وجسور تمتد.. خيرٌ لم ينقطع ولن ينقطع بفضل الله وكرمه على هذه البلاد.. يزداد وينتشر في كل ربوع مصر”.

وأوضحت الوزيرة: "الخير كان ومازال وسيكون.. أيادي الخير تعمر البيوت وتبني المدارس.. تعلّم وتٌعالج.. تمد شرايين الحياة في أفقر البقاع.. الخير يمضي بحب الوطن عاشقا لترابه واصلا مع ناسه الطيبين".

واستكملت: "يحيا الوطن المتضامن مع حب الخير.. يحمي ويرعى ويُنمّي.. نصبو نحو غد أفضل ونحو وجهة واحدة: حماية رعاية تنمية.. نحلم بمصر بلا عوز ونجاهد نحو غد أفضل ، ونحتفل اليوم باليوم العالمي للعمل الخيري وقد صار العمل الخيري المصري نموذجا يحتذى به في كل العالم، تحوّل المجتمع المدني المصري من مساعدٍ للأفراد والأسر إلى مؤسسات تخطط وتبني وتعلم وتدير، تتضامن وتتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص، ننكر ذاتنا ونذوب في حب الله والوطن.. نؤمن أن إعمار البلاد وصون العباد عباده فلنرفع شعار العمل الخيري من أجل التنمية الإنسانية".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حصول مصر على 3 ارقاما قياسية لعمل الخير من خلال الفيديوجراف التالي.