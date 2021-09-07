نشرة الصحة والمرأة.. 25 عرضا لكوفيد طويل الأمد.. أجرأ إطلالات دينا الشربيني

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، إليكم أبرز التفاصيل.

بعد فيديو روبى.. شاهد | أجرأ إطلالات دينا الشربينى

تصدرت الفنانة دينا الشربيني؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو من حفل الفنانة روبي بالساحل الشمالي حيث ظهرت الأخيرة وهي تشاركها الغناء الفنانة دينا الشربيني.

بعد تحذير هيئة الدواء.. مخاطر استخدام الكورتيزونات على جلد الأطفال

حذرت هيئة الدواء، من الإفراط في استخدام الكريمات أو المراهم التي تحتوي على الستيرويدات (الكورتيزونات) لعلاج التهاب الجلد الحفاضي للأطفال لما قد يسببه من خطورة بالغة.

اكتشاف 25 عرضا سيئا لـ كوفيد طويل الأمد.. تعرف عليها

أثبتت دراسة جديدة، أنه حتى الأشخاص الذين يصابون بأعراض كورونا الخفيفة ولا يحتاجون إلى دخول المستشفى، أبلغوا عن شعورهم بآثار جانبية وأعراض بعد فترة طويلة من خلوهم من الفيروس.

بعد تحذير الصحة العالمية من خطورتها .. حيل الإقلاع عن التدخين

أعلنت دكتور هيبي جودة، مسؤول بوحدة مكافحة التدخين بمنظمة الصحة العالمية، في لقاء ببرنامج العلوم في خمس على الموقع الرسمي للصحة العالمي، أن الأدلة العلمية تشير بقوة إلى أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة والمعاناة من مرض كورونا بنسبة تصل لـ 50%.