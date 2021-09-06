كوت ديفوار تهزم الكاميرون 2-1 في تصفيات المونديال

فاز منتخب كوت ديفوار على ضيفه الكاميروني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

افتتح سباستيان هالير مهاجم أياكس الهولندي، التسجيل لكوت ديفوار في الدقيقة 20 من ضربة جزاء تسبب فيها فينسنت أبو بكر مهاجم المنتخب الكاميروني.

وفي الدقيقة 29، عاد هالير ليضيف الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، لينهي الشوط الأول بتقدم كوت ديفوار بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، سجل مومي نجامليو هدف الكاميرون الوحيد في الدقيقة 61، والذي لم يكن كافيًا لتجنيبهم الهزيمة في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد كوت ديفوار للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد الكاميرون عند 3 نقاط في المركز الثاني.