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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شتمني بأمي.. حبس المتهم بقتل صديقه بعد وصلة هزار في منشأة القناطر

صورة _أرشيفية
صورة _أرشيفية

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهم بقتل صديقه في وصلة مزاح بمنشأة القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

 

"مكنتش أقصد أقتله.. كنا بنلعب ونهزر مع بعض بس.. هو شتمني بأمي وبأهلي.. والموضوع اتطور.. وضربنا بعض"..  بهذه الكلمات اعترف طالب يبلغ من العمر 15 عاما بقتل صديقه دون قصد في وصلة من الهزار واللعب في منشأة القناطر بالجيزة.

 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود فيها؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

وتبين من المعاينة ومناظرة النيابة للجثة أن "م. أ" 16عاما.. مصاب بكدمات متفرقة في الوجه والجبهة والقدمين، وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.


بدالية الوقاعة، كانت بتلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بورود إشارة من مستشفى مبارك المركزي، بوصول جثة "مصطفى. أ. س"، 16 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالوجه والجبهة والقدمين.

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وكشفت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن مشاجرة وقعت بين المتوفي، وصديقه "يوسف.د.ع"، 15 سنة، بسبب وصلة مزاح، تطورت إلى مشاجرة لقن على إثرها الأخير "علقة ساخنة" للأول؛ أسقطه أرضًا جثة هامدة.

 

وتمكنت القوات برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث المركز ومعاونه الرائد كريم عبد الحميد من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، حيث تحولت وصلة الهزار إلى مشاجرة بضرب صديقه بيده ضربة أسقطته قتيلا.


واعترف المتهم بالواقعة وقتله لصديقه دون قصد، مشيرا إلى أنهما كانا يتبادلان اللعب والمزاح، ولم يقصد قتله، وفوجئ بوفاته بعد تعديه عليه بالضرب.

 

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق؛ فأصدرت قراراتها المتقدمة.

نيابة شمال الجيزة منشأة القناطر المتهم بقتل صديقه النيابة مدير مباحث الجيزة

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