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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ميرفت أمين أحد الشهود.. تحقيقات موسعة في مصرع موظف بحريق شركة بالمهندسين

حريق شركة بالمهندسين
حريق شركة بالمهندسين

انتقلت نيابة شمال الجيزة إلى مسرح حريق اندلع بإحدى الشركات بمنطقة المهندسين، في الجيزة، وتبين من خلال الفحص أن موظف لقى مصرعه نتيجة تعرضه للاختناق ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وطلبت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق ، وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.


تلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مقر شركة للدعاية والإعلان، كائنة بالعقار رقم 14 شارع وادي النيل بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

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انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار ، وتبين احتجاز (4) موظفين بالشركة.

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من خلال الاستعانة بالمعدات الحديثة من السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع امتداده إلى باقي وحدات العقار، وإنقاذ 3 أشخاص من المحتجزين داخل الشركة، ووفاة (موظف بالشركة) إثر إصابته باختناق.


كما تبين من التحريات أن العقار تقيم فيه الفنانة ميرفت أمين ، وأنَّها كانت موجودة في أثناء اندلع النيران، وصعدت أعلى سطح العقار، حيث أنها تركت شقتها عندما اندلعت النيران وصعدت إلى سطح العقار خوفًا من امتداد السنة اللهب إلى شقتها، رفقة بعض الجيران حتى اخلتهم قوات الحماية المدنية من العقار بالكامل ثم اخمدت النيران.


تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغًا من أهالي سكان شارع وادي النيل بمنطقة العجوزة، بنشوب حريق فى شقة بالمهندسين، وتمّ الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق ؛ تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
 

 

نيابة شمال الجيزة حريق اندلع حريق المهندسين الأجهزة الامنية

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