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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق في شقة بالمهندسين دون إصابات

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق شقة المهندسين

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق اندلع داخل شقة بمنطقة المهندسين، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر بشرية. 


تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة جزيرة العرب بالمهندسين، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى موقع الحريق وفحص البلاغ. 


وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، وفرضت كردون أمني حول العقار لمنع امتداد النيران وتم استخدام السلالم الهيدروليكية لاخلاء الشقة من قاطنيها وإخماد الحريق لوقوع الشقة في طابق مرتفع. 


وأشارت التحريات الأولية الى حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الكهربائية ونجحت قوات الدفاع المدني في اخماد الحريق ومنع امتداد النيران لباقي شقق العقار.

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حريق بمنطقة المهندسين قوات الحماية المدنية الجيزة حريق النجدة

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