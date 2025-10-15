قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات ينفذ برامج تدريبية متخصصة لطلاب الجامعات

معهد بحوث الإلكترونيات
معهد بحوث الإلكترونيات
نهلة الشربيني

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور الذي تضطلع به المراكز البحثية في إعداد وتأهيل الكوادر الشابة، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وفي هذا السياق، أعلن معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محرم عن الانتهاء من تدريب وتأهيل ألف طالب وطالبة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من خلال حزمة متنوعة من البرامج التطبيقية المتخصصة.

وأوضحت الدكتورة شيرين محرم أن المعهد نفذ التدريب الميداني لأكثر من خمسمائة طالب من مختلف الجامعات والمعاهد العليا داخل معامل المعهد البحثية المتطورة، والمجهزة بأحدث الأجهزة والأنظمة، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية شملت تخصصات دقيقة، منها: الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، المتحكمات الدقيقة، أنظمة التحكم المبرمج (PLC)، والاتصالات البصرية، إلى جانب مجالات تكنولوجية أخرى تلبي احتياجات سوق العمل.

وبالتوازي مع ذلك، أعلن المعهد عن إطلاق منحة تدريبية مجانية بالتعاون مع شركة هواوي مصر، استفاد منها نحو 350 متدربًا من طلاب الجامعات وحديثي التخرج، وهدفت المنحة إلى رفع كفاءتهم التقنية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال برامج متخصصة شملت: HCIA-AI، HCIA-5G، وHCIA-Datacom، فضلًا عن عدد من الدورات المتقدمة الأخرى.

وأكدت أن سياسة المعهد ومبادرته لتوطين تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات والمعلومات ترتكز على تقديم التدريب العملي والفني المتخصص، وتنفيذ منح تدريبية مجانية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دوره كـ«بيت خبرة وطني متميز» يقدم الاستشارات التقنية والتدريب التطبيقي. مضيفة أن الإقبال الكبير على هذه البرامج تجاوز المستهدف بمراحل، وهو ما يمثل نقطة انطلاق قوية لتوسيع نطاق التدريب مستقبلًا وزيادة أعداد المستفيدين.

وأشارت إلى أن المعهد يسعى إلى إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للاستفادة من برامجه التدريبية المتخصصة، بما يتماشى مع التطور السريع في مجالات الإلكترونيات والاتصالات والطاقة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود سالم، المشرف على لجنة التدريب، أن جميع البرامج التدريبية تم تنفيذها تحت إشراف نخبة من أساتذة وباحثي المعهد، بما يعزز الدمج بين الخبرة الأكاديمية والتطبيق العملي المتخصص، ووفقًا لاستراتيجية تجمع بين البرامج الميدانية المتطورة وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات المؤهلة لسوق العمل.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي معهد بحوث الإلكترونيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

معبر رفح

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

هالة صدقي

تهشم سيارة الفنانة هالة صدقي في حادث تصادم بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

أرشيفية

لمدة 3 أيام.. الطعن على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة أمام القضاء الإداري

المتهمات

إعلانات بالسوشيال ميديا.. ضبط 6 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية

المتهم

الولد مات.. القبض على سائق نقل ثقيل دهس شخصا ونجليه بالبساتين

بالصور

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

فيديو

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد