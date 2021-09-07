في أول ظهور له.. خالد يوسف: مكنش عندي احتمال إني مارجعش مصر

كشف المخرج خالد يوسف، كواليس عودته إلى مصر مرة اخرى، في أول ظهور إعلامي له على الهواء .

وقال خالد يوسف في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر “: ”أنا كان عندي إقامة في 5 دول خلال فترة حظر كورونا”.

وأضاف خالد يوسف: " مكنش عندي احتمال إني مش راجع مصر، وانا كنت واخد فترة هدنة مع نفسي الابتعاد عن جو تعرضت فيه لـ حملة هجوم ضايقتني بشكل كبير".

وتابع خالد يوسف: "الدول التي زرتها استقبلتني بحفاوة شديدة و تلقيت عروض عمل كثيرة بما فيها فرنسا التي أنتقدها في فيلمي الجديد".

