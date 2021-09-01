عودة خالد يوسف للسينما.. بدأ بالهندسة وتتلمذ على يد يوسف شاهين

يترقب المخرج خالد يوسف استئناف نشاطه الفني بمكتبه في القاهرة خلال أيام، بعدما أعلن عودته مرة أخرى من خلال فيلم جديد له بعنوان “أهلا بكم في باريس”، وذلك بعد فترة توقف فني استمرت 3 سنوات.

عودة خالد يوسف للسينما

قبل أيام أعلن المخرج والمنتج أحمد عفيفي عودة المخرج خالد يوسف إلى القاهرة وممارسة عمله بشكل طبيعي من مكتبه بالقاهرة بعد عدة سنوات من الغياب.

يستعد يوسف لتصوير فيلمه الجديد "أهلا بكم في باريس" وهو قصة إنسانية تدور حول معاناة 3 سيدات عربيات سجينات في فرنسا داخل سجن واحد يرتبطن بعلاقة صداقة داخل محبسهن، لافتًا إلى أن الحديث يدور عن قصة حقيقية وليس من نسخ الخيال.

وسيبدأ تصويره في سبتمبر المقبل، وسيتم تصوير بعض اللقطات في استوديوهات في بيروت، وسيشارك في الفيلم 4 فنانين مصريين بينهم ماجد المصري.

حياة خالد يوسف

وخالد يوسف من مواليد عام 1964، تتلمذ على يد المخرج الكبير يوسف شاهين، وأخرج العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري، بينها "جواز بقرار جمهوري" و"خيانة مشروعة". ومن بين أعماله التي أثارت جدلا واسعا كان" "دكان شحاتة" و"حين ميسرة.

آخر أفلام خالد يوسف

كان فيلم كارما هو آخر افلام خالد يوسف في السينما، والذي بدأ في تصوير مشاهده يوم عيد ميلاده قبل 4 سنوات، في 28 سبتمبر 2017، وتم عرض الفيلم بالسينمات في عام 2018.

وشارك فى بطولة فيلم كارما خالد الصاوي وغادة عبد الرازق وزينة وماجد المصري ووفاء عامر وحسن الرداد ودلال عبد العزيز ومجدي كامل وملكة جمال العرب التونسية سهير الغضبان (سارة التونسي) وسارة نخلة وإيهاب فهمي، ومن إخراج خالد يوسف.

انطلاقة خالد يوسف

رغم دراسته البعيدة عن السينما والفن حيث درس الهندسة الكهربائية بجامعة بنها إلا ان عشقه للسينما جعله يركز بمسرح الجامعة واتخذ منه عدة خطوات جعلته أكثر شغفاً للفن.

يوسف شاهين لم يكن مجرد مخرج عمل معه خالد يوسف في بداية مشواره الفني إلا انه كان بمثابة الأب الروحي الذي تعلم منه الكثير وأصبح يكمل مسيرته في السينما وأصبح واحدا من أنجح تلاميذه.

عمل يوسف مع شاهين كمساعد مخرج في عدة أفلام منها " الاخر" و "المهاجر" و "المصير" ليتخذ بعد ذلك خالد يوسف اولى خطواته كمخرج من خلال فيلم "العاصفة" والذي شارك في بطولته عدة نجوم منهم يسرا وهشام سليم وحنان ترك وهاني سلامة وقد حقق نجاحا كبيرا للغاية ليقدم بعدها سلسلة كبيرة من الأفلام المهمة التي تحدثت عن الفقراء وحاولت إلقاء الضوء على كارثة العشوائيات بل ان هناك أفلاما تنبأت بالثورة كفيلم "هي فوضى" و"دكان شحاتة".

ومن أبرز الأفلام التي قدمها كف القمر ودكان شحاتة والريس عمر حرب وهي فوضى وانت عمري وحين ميسرة.