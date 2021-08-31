التفاصيل الكاملة لعودة خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 3 سنوات

يستعد المخرج خالد يوسف للعودة مرة أخرى إلى السينما ، بعد غياب دام لحوالي أربع سنوات ، غاب فيهم عن المجال الفني في مصر.

ويبدأ خالد يوسف تصوير فيلم جديد يحمل اسم "أهلا بكم في باريس" وهو قصة إنسانية تدور حول معاناة 3 سيدات عربيات سجينات في فرنسا داخل سجن واحد يرتبطن بعلاقة صداقة داخل محبسهن، لافتًا إلى أن الحديث يدور عن قصة حقيقية وليس من نسخ الخيال.

وقال خالد يوسف إن الفنان ماجد المصري هو أول مرشح للمشاركة في فيلمه الجديد "أهلا بكم في باريس"، حيث أبدى بالفعل موافقة مبدئية على الانضمام للعمل.

وخلال مقابلة عبر الإنترنت من باريس مع برنامج "حديث القاهرة"، الذي يقدمه الإعلاميان المصريان خيري رمضان، وكريمة عوض على قناة "القاهرة والناس" المصرية، أوضح خالد يوسف أن الفيلم يضم 4 شخصيات مصرية، ويشارك به نجوم وممثلون وممثلات من مصر ولبنان والسعودية والمغرب العربي.

وأشار خالد يوسف إلى أن الفيلم يقدم 3 نماذج، بنت سعودية متهمة باستعباد البشر، وهو تعذيب الخادمات ومنع الأكل والراحة عنهم، وبنت فرنسية أبوها مصري ومتهمة بقتله، ولبنانية متهمة بمساعدة جوزها الفرنساوي المنتمي لداعش في عمليات إرهابية. التلاتة بيتقابلوا بالصدفة في الزنزانة، وتنشأ بينهم علاقة صداقة."

وصرح خالد يوسف بأنه سيبدأ تصوير الفيلم في سبتمبر المقبل، وتشترك في إنتاجه ثلاث شركات سعودية ولبنانية وسعودية،

نشر المخرج خالد يوسف تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يشيد من خلالها بالفنان يحيى الفخرانى الذى قدم هذا العام مسلسل “نجيب زاهى زركش”.

وقال خالد يوسف : "يا جماعة يحيى الفخرانى دة نفحة ربانية وهبة إلهية.. أعظم من وقف أمام الكاميرا على أرض مصر ولا يباريه أحد ولا يطاوله ولا يقترب من حجم موهبته إلا نجيب الريحاني ومحمود المليجي وسعاد حسني وقلائل معهم ".

خالد يوسف يعود لمصر

نشرت الفنانة التشكيلية شاليمار شاربتلي- زوجة المخرج خالد يوسف-، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع زوجها في منزله، بعد عودته إلى مصر.

وعلقت شاليمار، على صورتها مع زوجها خالد يوسف، قائلة: «حمدالله على السلامه حبيبي»، وذلك في أول ظهور له داخل منزله بمصر، بعد عودته له بعد إنقضاء فترة طويلة على أزمة الفيديوهات الفاضحة التي تم تسريبها له.

وكان خالد يوسف، أعلن عودته إلى مصر بعد فترة من سفره إلى فرنسا، وذلك للمشاركة في تشييع جنازة شقيقه صلاح الذي وافته المنية قبل شهور.

واستقبل أهالي قرية تصفا في القليوبية جثمان المهندس صلاح يوسف، شقيق المخرج خالد يوسف، وشيد الأهالي سرادقًا أمام منزل الأسرة بالقرية وعبر الأهالي عن حزنهم، مؤكدين أنه كان يحب مساعدة الناس ويحظى بحب واحترام الجميع.

وكانت الجنازة شعبية وشارك فيها أهالي القرية وشهدت هطول الأمطار منذ بداية الجنازة، وظلت طوال الوقت تمطر حتى انتهاء مراسم الدفن.