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فن

خالد يوسف مع زوجته في منزله بعد عودته لمصر .. شاهد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:04 ص
خالد يوسف
خالد يوسف
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سعيد فراج
نشرت الفنانة التشكيلية شاليمار شاربتلي- زوجة المخرج خالد يوسف-، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع زوجها في منزله، بعد عودته إلى مصر. 

وعلقت شاليمار، على صورتها مع زوجها خالد يوسف، قائلة: «حمدالله على السلامه حبيبي»، وذلك في أول ظهور له داخل منزله بمصر، بعد عودته له بعد إنقضاء فترة طويلة على أزمة الفيديوهات الفاضحة التي تم تسريبها له. 

وكان خالد يوسف، أعلن عودته إلى مصر بعد فترة من سفره إلى فرنسا، وذلك للمشاركة في تشييع جنازة شقيقه صلاح الذي وافته المنية قبل أيام. 

واستقبل أهالي قرية تصفا في القليوبية جثمان المهندس صلاح يوسف، شقيق المخرج خالد يوسف، وشيد الأهالي سرادقًا أمام منزل الأسرة بالقرية وعبر الأهالي عن حزنهم، مؤكدين أنه كان يحب مساعدة الناس ويحظى بحب واحترام الجميع.

وكانت الجنازة شعبية وشارك فيها أهالي القرية وشهدت هطول الأمطار منذ بداية الجنازة، وظلت طوال الوقت تمطر حتى انتهاء مراسم الدفن.

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