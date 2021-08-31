حدث ليلا| الأمن يحرر طفل الغربية ويعتقل خاطفيه.. خالد يوسف يعود.. مفاجأة عن عقوبة شيكابالا.. محاولة حوثية لاستهداف مطار أبها

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 31 أغسطس 2021، عددا من الأخبار المحلية، بالإضافة إلى الموضوعات المهمة على مستوى الشأن الرياضي والعالمي.
الصحة: تسجيل 263 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و6 حالات وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية
مصر تدين الهجوم على قاعدة العند العسكرية.. وتؤكد ضرورة تغليب مصلحة اليمن وشعبه
أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج اليمنية مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشقاء اليمنيين.
الأمن ينجح فى إعادة طفل الغربية المختطف ويضبط الجناة | تفاصيل
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة إختطاف طفل بالغربية وإعادته سالماً لأهله، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناه وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التى تناولتها مواقع التواصل الإجتماعى ، فى ضبط مرتكبى واقعة خطف طفل بالغربية….
التفاصيل الكاملة لعودة خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 3 سنوات
يستعد المخرج خالد يوسف للعودة مرة أخرى إلى السينما ، بعد غياب دام لحوالي أربع سنوات ، غاب فيهم عن المجال الفني في مصر ويبدأ خالد يوسف تصوير فيلم جديد يحمل اسم "أهلا بكم في باريس".
رئيس المركز الألماني يكشف حقيقة سحب شهادة الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان
كشف الدكتور محمود عبدالله الخطيب رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي، عن حقيقة سحب شهادة الدكتوراه الفخرية من الفنان محمد رمضان والتي تم منحها له منذ أيام من المركز .
ميدو يفجر مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا
كشف احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق عن مفاجأة كبيرة بشأن العقوبة الأخيرة لمحمود عبد الرازق شيكابالا…
هاني أبوريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة
كشف هاني أبوريدة عضو اللجنة التنفيذية في الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، حقيقة ترشحه علي مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري.
أول تعليق من عمر كمال عبدالواحد بعد انضمامه رسميًا لـ الزمالك.. فيديو
قال عمر كمال عبدالواحد، لاعب الزمالك الجديد، إنه مدين بشدة للكابتن علي ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، والذي ساهم بقوة لتطوير مستواه.
بسبب ميسي.. روما يفسخ تعاقده مع باستوري رسميا
أعلن نادي روما الإيطالي، في بيان رسمي، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن فسخ تعاقده مع اللاعب خافيير باستوري.
التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها السعودي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي السعودي.
وزير الخارجية الأمريكي يعلن نقل أفراد قنصليته بأفغانستان لدولة عربية
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن إجلاء أكثر من 123 ألف شخص من أفغانستان.
البيت الأبيض: الجيش الأمريكي أخلى أكثر من 7500 مدني على مدار 18 يوما
أعلن البيت الابيض، اليوم الثلاثاء، عن إخلاء الجيش الأمريكي أكثر من 7500 مدني يوميا على مدار 18 يوما منذ بداية الإخلاء من أفغانستان.