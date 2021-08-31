حدث ليلا| الأمن يحرر طفل الغربية ويعتقل خاطفيه.. خالد يوسف يعود.. مفاجأة عن عقوبة شيكابالا.. محاولة حوثية لاستهداف مطار أبها

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 31 أغسطس 2021، عددا من الأخبار المحلية، بالإضافة إلى الموضوعات المهمة على مستوى الشأن الرياضي والعالمي.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج اليمنية مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشقاء اليمنيين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة إختطاف طفل بالغربية وإعادته سالماً لأهله، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناه وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التى تناولتها مواقع التواصل الإجتماعى ، فى ضبط مرتكبى واقعة خطف طفل بالغربية….

يستعد المخرج خالد يوسف للعودة مرة أخرى إلى السينما ، بعد غياب دام لحوالي أربع سنوات ، غاب فيهم عن المجال الفني في مصر ويبدأ خالد يوسف تصوير فيلم جديد يحمل اسم "أهلا بكم في باريس".

كشف الدكتور محمود عبدالله الخطيب رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي، عن حقيقة سحب شهادة الدكتوراه الفخرية من الفنان محمد رمضان والتي تم منحها له منذ أيام من المركز .

كشف احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق عن مفاجأة كبيرة بشأن العقوبة الأخيرة لمحمود عبد الرازق شيكابالا…

كشف هاني أبوريدة عضو اللجنة التنفيذية في الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، حقيقة ترشحه علي مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري.

قال عمر كمال عبدالواحد، لاعب الزمالك الجديد، إنه مدين بشدة للكابتن علي ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، والذي ساهم بقوة لتطوير مستواه.

أعلن نادي روما الإيطالي، في بيان رسمي، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن فسخ تعاقده مع اللاعب خافيير باستوري.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي السعودي.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن إجلاء أكثر من 123 ألف شخص من أفغانستان.

أعلن البيت الابيض، اليوم الثلاثاء، عن إخلاء الجيش الأمريكي أكثر من 7500 مدني يوميا على مدار 18 يوما منذ بداية الإخلاء من أفغانستان.