هاني أبوريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

كشف هاني أبوريدة عضو اللجنة التنفيذية في الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم، حقيقة ترشحه علي مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري.



وقال هاني أبوريدة، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي سيف زاهر، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس"، إنه لن يترشح علي مقعد رئاسة اتحاد المصري لكرة القدم، إلا في وجود الحاجة لخدماته.

وتابع هاني أبوريدة : صرحت من قبل أنني لن أترشح علي مقعد رئاسة اتحاد الكرة ، لكن إذا احتاجتني مصر فلا يمكنني أن أتأخر.

وأكمل هاني أبوريدة : كان هناك اتجاه لإقامة لقاء عالمي لمنتخب مصر في احتفال مئوية اتحاد الكرة أمام المنتخب الإيطالي في مباراة ودية، لكن تم إلغائه بسبب الجدول المزدحم الحالي.

معوقات استضافة مصر للمونديال

وأردف هاني أبوريدة : مصر تستطيع استضافة منافسات كأس العالم في أي نسخة مقبلة خاصة إذا تحالف مع دول أخري.

وأستكمل هاني أبوريدة : مصر بالطبع دائما علي رأس الدول الإفريقية وبالتالي يجب أن نكون جاهزين لتنظيم المونديال، مشيرا إلي إن الاتجاه في العالم كله أن يكون تنظيم المونديال في أكثر من دولة.

وأشار هاني أبوريدة : نحلم باستضافة مصر لكأس العالم هناك تغييرات كبيرة تحدث في عدة دول خلال الفترة الحالية ومن حقنا الشرعي أن نطمح ويكون لنا الثقة في تنظيم كأس العالم.

وأختتم هاني أبوريدة : أكثر ما يعوق الدول في تنظيم كأس العالم هو الإقامة والفنادق فيفا يحتاج إلي 90 ألف غرفة وسيتم زيادتها إلي 120 ألف غرفة ومصر تمتلك هذا العدد.