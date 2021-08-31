بسبب ميسي.. روما يفسخ تعاقده مع باستوري رسميا

أعلن نادي روما الإيطالي، في بيان رسمي، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن فسخ تعاقده مع اللاعب خافيير باستوري.



وجاء في البيان:" يعلن نادي روما أنه قد توصل إلى اتفاق لإنهاء عقد خافيير باستوري بالتراضي".



وأضاف:" النادي بأكمله يتمنى لخافيير كل التوفيق في المستقبل ".

وكان نادي روما دخل في مفاوضات مع لاعبه الأرجنتيني خافيير باستوري من أجل فسخ العقد الذي يربط الطرفين والذي يمتد حتى يونيو 2023.

ميسي سبب فسخ تعاقد باستوري مع روما

وأشارت صحيفة لاريبابلوكا الإيطالية أن مسؤولي نادي روما انزعجوا كثيرا بعد سفر خافيير باستوري إلى باريس لحضور حفل تقديم ليونيل ميسي في حديقة الأمراء، في وقت كان يخوض فيه فريقه مباراة ودية ضد الرجاء البيضاوي المغربي في نفس اليوم على ملعب الأولمبيكو بمدينة روما.

وأكدت نفس المصادر أن تنقل الأرجنتيني إلى باريس؛ كان بمثابة المسمار الأخير في نعشه مع روما حيث أن اللاعب البالغ من العمر 32 سنة لم يقدّم الإضافة المرجوة منه منذ وصوله إلى روما بسبب تعدّد إصاباته وغيابه لفترات طويلة عن الملاعب.



وكان باستورى انضم لصفوف نادى روما فى عام 2018 قادما من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث سجل ظهوره مع نادى العاصمة الإيطالية 37 مباراة بجميع البطولات على مدار 3 موسم سجل خلالها 4 أهداف.