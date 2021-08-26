دوري المؤتمر الأوروبي.. روما يتأهل لدور المجموعات بثلاثية في طرابزون سبور

حقق فريق روما الإيطالي على نظيره طرابزون سبور، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "الأولمبيكو"، بالجولة التأهيلية الرابعة بتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم روما بهدف نظيف، سجله بريان كريستانتي في الدقيقة 20 لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، تمكن الإيطالي نيكولو زانيولو من إحراز الهدف الثاني لروما في الدقيقة 65.

ودفع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بالإيطالي ستيفان الشعراوي في الدقيقة 79، وتمكن المُهاجم البديل بعد مشاركته بدقائق من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 84.

بهذا الانتصار يتأهل روما إلى دور مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي بنتيجة 5/1، بعد الفوز ذهابًا بهدفين مقابل هدف.