وزير الخارجية الأمريكي يعلن نقل أفراد قنصليته بأفغانستان لدولة عربية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن إجلاء أكثر من 123 ألف شخص من أفغانستان.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة انتهت من أصعب المراحل في تاريخ أمتها.

وأضاف بلينكن: "عمليات الإجلاء من أفغانستان هي الأكبر من نوعها في التاريخ، حيث تمت عمليات الإجلاء على الرغم من التهديدات الإرهابية المتواصلة".

وتابع: "القوات الأمريكية قدمت صورة رائعة عن إنسانيتها في التعامل مع الشعب الأفغاني، ولن ننسى أبدا التضحية التي قدمها أفراد مشاة البحرية الأمريكية".

وأوضح: " المهمة العسكرية انتهت في أفغانستان ومهمة دبلوماسية جديدة بدأت، و أشكر كل الحلفاء الذي قدموا لنا المساعدة في عمليات الإجلاء".

فيما أعلن عن نقل الوجود الدبلوماسي الامريكي في افغانستان الى الدوحة، متابعا: " سنواصل جهودنا لمساعدة الأميركيين والأفغان إذا أرادوا الرحيل من أفغانستان".

فيما أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، انتهاء مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان، رسميا، عقب 20 عاما من التواجد الأمريكي في أفغانستان.

وقال بايدن: "وزير الخارجية ينسق مع الشركاء الدوليين لضمان ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان".

وأضاف: "الآن وجودنا العسكري على مدى 20 عاما في أفغانستان قد انتهى، وقواتنا نفذت عمليات الإجلاء بشجاعة وحرفية وعزم لا مثيل لها".