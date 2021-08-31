بعد 20 عاما.. بايدن يعلن رسميا انتهاء مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، انتهاء مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان، رسميا، عقب 20 عاما من التواجد الأمريكي في أفغانستان.

وقال بايدن: "وزير الخارجية ينسق مع الشركاء الدوليين لضمان ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان".

وأضاف: "الآن وجودنا العسكري على مدى 20 عاما في أفغانستان قد انتهى، وقواتنا نفذت عمليات الإجلاء بشجاعة وحرفية وعزم لا مثيل لها".

فيما أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنينزي، أن القوات الأمريكية أنهت إجلاء جميع أفرادها عن أفغانستان.

وقال في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع "البنتاجون": "الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد إرسال آخر قوات لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من العاصمة كابول، عقب عودة طالبان إلى السلطة" في أفغانستان.

وأضاف أن "السفير الأمريكي كان على متن آخر رحلة من أفغانستان".

وأشار إلى أن "الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف الدولي أجلت أكثر من 123 ألف مدني عن مطار كابول".