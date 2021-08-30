أحمد موسى عن الزحام على رغيف الخبز في أفغانستان: المشهد مأسوي

عرض مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد الوضع الغذائي الصعب الذي يعيشه الشعب الأفغاني، ونقص رغيف الخبز.



وعبر الإعلامي أحمد موسى، عن استنكاره لمشاهد الزحام على الحصول على الخبز في أفغانستان، مؤكدا أن هذا الأمر في غاية الخطورة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن المشهد مأسوي وهذا الطابور من أجل البحث عن رغيف الخبز وهناك تسابق بالأيدي على الخبز، مستدركا أنه عندما يفقد المواطن الوطن لا تجد من يحميك ولا يوفر لك الاحتياجات الأساسية.

في سياق آخر، ساعات قليلة تفصلنا عن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان، ليبدأ هذا البلد الغارق في الصراع منذ عقود، حقبة جديدة تحت سلطة حركة طالبان، لكن هذه المرة، باتت الجماعة المسلحة أقوى من أي وقت مضى عسكريا وسياسيا.

تضاعفت إمكانية طالبان الحربية، بعدما استولت على معدات عسكرية تبلغ قيمتها نحو 80 مليار دولار، بما في ذلك طائرات هليكوبتر، ومدرعات حديثة، بينما تسارع القوات الغربية على رأسها، الولايات المتحدة، للانسحاب الكامل من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، الموعد النهائي الذي حددته حركة طالبان للمغادرة.

والآن، تتمتع طالبان بإمكانية الوصول لمعدات متطورة، بينها أجهزة تحديد الهوية التي يمكن أن تساعد الحركة في التعرف على العملاء الأفغان الذين ساعدوا قوات التحالف، ولا يزال كثير منهم عالقين في كابول.