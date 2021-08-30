نائلة جبر: مصر لديها ملف قوي في حقوق الإنسان

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن هناك بلادا تعاني من الحروب والفوضى فيلجأ شعبها إلى الهجرة غير الشرعية، مضيفة أننا ننسق مع المنظمات الدولية من أجل التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية.



وأكد السفيرة نائلة جبر، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن حقوق الإنسان تعتمد على المساواة وليس التفضيل، مشيرة إلى أن مصر لديها ملف قوي في حقوق الإنسان.



وتابعت نائلة جبر، أن لدينا منظومة متكاملة من أجل حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأضافت السفيرة أن مصر تستضيف 6 ملايين نسمة على أراضيها، لافتة إلى أننا لم نتاجر بقضية الهجرة غير الشرعية.



وتابعت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن اللجنة الوطنية التي تضم مختلف الجهات المعنية، تعمل على تنسيق الجهود للوصول إلى نتيجة جيدة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية أو الاتجار في البشر.



وأكملت أن مصر لم تصدر أي مشكلة لغير المصريين المقيمين على أراضيها، لافتة إلى أنه يتم معاملتهم مثل المواطن المصري.



وتابعت السفيرة نائلة جبر، أن لدينا مشروعات كبيرة في مصر وتتيح آلاف فرص العمل، مستدركة أننا نقوم بتوعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية من خلال التحدث عن نماذج ناجحة موجودة في مصر.

