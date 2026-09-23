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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تتويجه ببطولتي إفريقيا.. ياسين حميدو: هدفنا ميدالية عالمية في المونديال

ياسين حميدو
ياسين حميدو
عبدالله هشام

أعرب ياسين خالد حميدو، لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، عن سعادته الكبيرة بعد تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية، عقب الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 28-25.

وشارك حميدو، قبل أيام في التتويج مع منتخب مصر للشباب بكأس الأمم الأفريقية، ليجمع بين كأسي إفريقيا للشباب والناشئين.

وأكد حميدو ، أن التتويج ببطولتي إفريقيا للشباب والناشئين جاء بعد مجهود كبير من الجميع، في ظل رغبة المنتخبين في التتويج بالكأس وحسم التأهل لبطولتي العالم للشباب والناشئين العام المقبل.

وأشار ياسين حميدو، إلى أن رغبة الجيل الحالي مواصلة الإنجازات وحصد ميدالية عالمية لكرة اليد المصرية، في بطولتي العالم للشباب والناشئين 2027.

وقدم ياسين حميدو، الجناح الأيمن لمنتخب مصر بطولة مميزة مع منتخب الناشئين وساهم مع زملائه في تتويج منتخب مصر باللقب الأفريقي.

وضمت قائمة منتخب مصر بقيادة محمد إبراهيم المدير الفني كلا من:

​حارس مرمى: ​إبراهيم محمد - ​عبدالملك محمود - ​محمد رامي

​جناح أيسر: ​أنس دعبس - ​ياسين أحمد فتحي  

​ظهير أيسر: ​محمود رامي - ​سيف الله عمرو - ​مؤمن النقيب

​صانع ألعاب: ​زين عبدالوارث - ​معاذ السيد

​ظهير أيمن: ​ياسين سعد - ​محمد وليد الشيخ - ​يوسف عمرو

​جناح أيمن: ​حمزة سامي سيمبا - ​ياسين خالد حميدو

​لاعب دائرة: ​عبدالرحمن بكر - ​أمير الشرقاوي - ​آدم جلال.

منتخب مصر لكرة اليد منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر للشباب الأمم الأفريقية

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