الأمن ينجح فى إعادة طفل الغربية المختطف ويضبط الجناة | تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل بالغربية وإعادته سالماً لأهليته.

نجحت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التى تناولتها مواقع التواصل الإجتماعى ، فى ضبط مرتكبى واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهليته سالماً.

ويُعد سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين.

وذلك يعد فى ضربة أمنية جديدة تؤكد مدى قدرة أجهزة وزارة الداخلية على تحقيق الأمن للمواطنين وفرض هيبة القانون وبث الطمأنينة بين المواطنين .