جبهة التحرير الفلسطينية عن هروب 6 أسرى من سجن إسرائيلي: نصر كبير

قال واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، تعليقا على على هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي، إن ما قام به الأبطال الفلسطينيين عبارة عن عملية انتزاع الحرية.



وأضاف واصل أبو يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، " على الرغم من الحراسة المشددة داخل السجن تمكن الفلسطينيين المناضلين من حفر نفق للهروب من السجن ".

وتابع واصل أبو يوسف:" إرادة الفلسطينيين كانت أقوى من إرادة الاحتلال الاسرائيلي الذي يحاول قتل إرادة الشعب الفلسطيني ".

واكمل واصل أبو يوسف:" الابطال حفروا النفق مستخدمين ملاعق واجهزة بدائية، و بإرادتهم وتصميمهم حصلوا على الحرية ".

ولفت واصل أبو يوسف:" ما حدث نصر كبير لإرادة ونضال وكافة الشعب الفلسطيني".

