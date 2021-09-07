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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جبهة التحرير الفلسطينية عن هروب 6 أسرى من سجن إسرائيلي: نصر كبير

سجن جلبوع الاسرائيلي
سجن جلبوع الاسرائيلي

قال واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، تعليقا على على هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي، إن ما قام به الأبطال الفلسطينيين عبارة عن عملية انتزاع الحرية.


وأضاف واصل أبو يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، " على الرغم من الحراسة المشددة داخل السجن تمكن الفلسطينيين المناضلين من حفر نفق للهروب من السجن ".

 

وتابع واصل أبو يوسف:" إرادة الفلسطينيين كانت أقوى من إرادة الاحتلال الاسرائيلي الذي يحاول قتل إرادة الشعب الفلسطيني ".

 

واكمل واصل أبو يوسف:"  الابطال حفروا  النفق مستخدمين ملاعق واجهزة بدائية، و بإرادتهم وتصميمهم  حصلوا على الحرية ".

 

ولفت واصل أبو يوسف:"  ما حدث نصر كبير لإرادة ونضال وكافة الشعب الفلسطيني". 
 

سجن أسرى فلسطينيين إسرائيل سجن جلبوع التحرير الفلسطينية

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