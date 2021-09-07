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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل صفقة مصطفى البدري لـ الأهلي.. وحقيقة عرض الزمالك

مصطفي البدرى
مصطفي البدرى

كشف خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، عن تفاصيل عرض الأهلي والزمالك للحصول على خدمات مصطفى البدري لاعب الفريق الأول لكرة القدم.


وأكد خالد مهدي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عرض النادي الأهلي كان أكبر من الزمالك لضم اللاعب، كما عرض المارد الأحمر 3 لاعبين مواليد 99، للإعارة، ضمن الصفقة.

صفقة مصطفى البدري 

قال أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، إن ملف التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تم إغلاقه بعد التعاقد مع مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي.

 

وأضاف توفيق في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، أنه من الوارد أن يتم إعارة مصطفى البدري قبل بداية الموسم الجديد، لتحقيق استفادة مالية منه بالإضافة إلى زيادة خبراته.

 

وقال توفيق: "أغلقنا ملف الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع مصطفى البدري، ونبحث إمكانية إعارته لأحد الأندية التي تضمن مشاركته لزيادة خبراته والاستفادة المالية منه".

 

واختتم: "سيتم بحث العروض التي تلقاها عدد من لاعبي الأهلي خلال الفترة الحالية للخروج من النادي على سبيل الإعارة".

 

جدير بالذكر، أن الأهلي سبق أن أعلن التعاقد مع مصطفى البدري من الإنتاج الحربي لمدة 5 مواسم مقبلة.

الأهلى الزمالك مصطفى البدري

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