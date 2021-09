دواين جونسون ينعى مايكل ويليامز: سنفتقدك يا أخي

حرص الممثل الأمريكي دواين جونسون "ذا روك" على نعي زميله الراحل الممثل مايكل كينيث ويليامز الذي عثر على جثته في شقته أمس الاثنين بنيويورك.

ونشر دواين جونسون عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك صورة للممثل الأمريكي الراجل مايكل كينيث ويليامز، وعلق عليها قائلة:" سنفتقدك يا أخي".

واستطرد دواين جونسون قائلا:" كان من دواعي سروري العمل معك واعتبارك كصديق لي.. كل الحب والقوة لعائلتك خلال هذا الوقت الصعب والمفجع".

شارك دواين جونسون مع مايكل كينيث ويليامز عام 2013 في فيلم Snitch، وتدور أحداثه حول والد تورط ابنه مع تجار المخدرات وتخفى للدخول إلى عالمهم في محاولة لإثبات براءته.

وفاة مايكل ويليامز

توفي الممثل الأمريكي مايكل كينيث ويليامز عن عمر 54 عاما، بشكل مفاجيء بحسب موقع فاريتي. ووجدت شرطة نيويورك جثة الممثل مايكل كينيث ويليامز متوفيا ظهر الاثنين، في شقته ببروكلين.

ويعد مايكل كينيث ويليامز واحدا من نجوم المسلسلات التلفزيونية الأمريكية، وترشح لنيل جائزة الإيمي حوالي 5 مرات في تاريخه.

كان مايكل كينيث ويليامز واحدا من أبطال فيلم 12 Years a Slaveاايكل كينيث ويليامز واحدا من أبطال فيلم لات التلفزيونية الأمريكية، نين، دخل الحائز على ثلاث جوائز أوسكار عام 2014.

وشارك مايكل كينيث ويليامز أيضا في عدد من مسلسلات منصة HBO مؤخرا، أبرزها The Wire وBoardwalk Empire.

كان آخر أعماله التي شارك فيها هو المواسم الأربعة لمسلسل الرسوم المتحركة F Is for Family الذي يعرض على منصة نتفليكس.

و كان أحد أبطال المسلسل القصير الشهير When They See Us الذي يعرض أيضا على منصة نتفليكس وترشح للعديد من الجوائز وتمكن من حصد جائزتي إيمي.