بـ37 خدمة.. كيف أحدثت الصحة الكويتية نقلة نوعية في الخدمات الرقمية؟

تسعى دولة الكويت إلى إحداث نقلة نوعية فى كافة قطاعات الصحة وذلك فى إطار رؤية «كويت 2035» وفي إطار التحول الرقمي، حيث قامت وزارة الصحة فى الكويت بإحداث نقلة نوعية في ميكنة معظم خدماتها، لتشمل 37 خدمة إلكترونية، أبرزها المنظومة الإلكترونية لمعلومات المختبرات الطبية، وميكنة خدمات الطبيات المرضية، وتدشين نظام (التسجيل الإلكتروني) لطلب إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة، والبدء بتطبيق الوصفة الإلكترونية للأدوية، وتحصيل رسوم الضمان الصحي ، وغيرها من الخدمات.

وشهدت قطاعات الوزارة تسابقاً وتنافساً محموداً لميكنة خدماتها، تماشياً مع توجه الدولة في التحول الرقمي، تسهيلاً لإنهاء المعاملات اليومية.

ووفقا لصحيفة الراي الكويتية شهدت وزارة الصحة الكويتية تطوراً كبيراً نحو تحويل معظم الخدمات إلى إلكترونية، بعد عقود من الزمن سيطرت فيها التعاملات الورقية على معظم القطاعات.

وفي هذا الصدد، بادرت الوزارة لإيجاد الحلول المناسبة للتغلب على التحديات التي واجهت ميكنة خدماتها، إذ قامت بتدريب العاملين فيها وتسخير كل الإمكانات لتحقيق الأهداف المنشودة.

ولم يقتصر التحول الرقمي الذي أنجزته الوزارة على النواحي الخدماتية تسهيلاً على المواطنين والمقيمين، بل شمل أيضاً توفير وإدخال أحدث التقنيات الطبية الحديثة، والتي تشكل ثورة في سبل التشخيص.

37 خدمة إلكترونية

وتشمل الـ 37 خدمة إلكترونية ضمن المنظومة الإلكترونية لوزارة الصحة الكويتة مايلي:-

1 - إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها

2 - الحصول على نتائج التحاليل والتقارير الطبية

3 - ميكنة الإجازات المرضية

4 - الحصول على تسعيرة الأدوية والمكملات الغذائية

5 - الإبلاغ عن أي شكوى تتعلّق بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية

6 - ميكنة طلب تصريح الإعلان عن المنتجات الصحية

7 - ميكنة طلب الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستحضرات

8 - سداد قيمة الضمان الصحي.

9 - التقدم لطلب تسجيل أدوية أو شركات.

10 - التقدم لترخيص صيدلية.

11 - التقدم بطلب تجديد مستحضر طبي.

12 - تقديم طلب للعلاج بالخارج.

13 - البدء بتطبيق الوصفة الإلكترونية للأدوية.

14 - البدء بميكنة ملفات المرضى.

15 - الربط الإلكتروني بين مختلف أقسام ووحدات المرافق الصحية.

16 - البدء بمشروع الربط الإلكتروني بين مختلف المرافق الصحية.

17 - الربط الآلي بين سيارات الإسعاف وحوادث المستشفيات.

18 - ميكنة كامل نظام تلقي البلاغات عبر غرفة عمليات الطوارئ الطبية.

19 - الاستعلام الآلي عن الطرود.

20 - طلبات التظلمات.

21 - تنفيذ عدد من التطبيقات الذكية التي لعبت دوراً بارزاً في مواجهة جائحة «كورونا» مثل «شلونك» و«مناعة».

22 - إدخال العديد من الخدمات الإلكترونية عبر قطاع خدمة المواطن والتطوير الإداري.

23 - حجز مواعيد مراجعة المرافق الصحية وتشمل العديد من الخدمات.

24 - التسجيل المسبق لتطعيم «كوفيد 19».

25 - حجز مواعيد تطعيم الشتاء.

26 - حجز مواعيد لفحص «كوفيد 19».

27 - حجز مواعيد عيادات البرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان.

28 - مواعيد لفحص ما قبل الزواج.

29 - طلب الفحص الطبي للوافد.

30 - طلب موعد مركز صحي.

31 - حجز مواعيد للسجل المركزي للمواليد والوفيات.

32 - حجز موعد للصحة المدرسية.

33 - طلب مواعيد للمجلس الطبي.

34 - حجز مواعيد لمراجعات الإدارات المركزية (إدارة الصحة المهنية - إدارة العقود الخاصة - إدارة الوظائف العامة - إدارة التقييم والقياس - إدارة الخدمات التمريضية - إدارة التنمية البشرية).

35 - حجز مواعيد لقسم صحة متداولي الأغذية والفئات الأخرى.

36 - حجز موعد لمراجعة البرنامج الوطني لمكافحة التدخين.

37 - البدء قريباً بحجز مواعيد للأطباء الزوار التي توقفت بسبب جائحة «كورونا