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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تعلن إلغاء الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية

العمالة المنزلي في
العمالة المنزلي في الكويت

وافق مجلس الوزراء الكويتي على السماح بدخول العمالة المنزلية المحصنة القادمة إلى البلاد من الفلبين والهند وسيرلانكا وبنجلاديش إلى منزل الكفيل مباشرة، و من دون حجر مؤسسي أو التسجيل في منصة بالسلامة .

ونقلت صحيفة الأنباء عن مصادر حكومية، أن قرار المجلس اشترط حصول العمالة المنزلية التي تحمل إقامة مادة 20 على جرعتين من احد اللقاحات المعتمدة في البلاد.

ونص القرار على أن يتم تحميل شهادة التطعيم على تطبيق مناعة واعتمادها من وزارة الصحة، مع عمل فحص Pcr قبل الوصول ب 72 ساعة ، وفحص آخر خلال الأيام الثلاثة الأولى من اسبوع الحجر المنزلي وينتهي الحجر اذا جاءت النتيجة سلبية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 410342 وتسجيل حالة وفاة واحدة ليصل اجمالي عدد حالات الوفاة 2424.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الأحد إنه تم أيضا تسجيل 188 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 405958 مبينا ان نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93ر98 في المئة.

وذكر ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 50 فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولازالت تتلقى الرعاية اللازمة 1960 حالة في حين بلغ إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) 127 حالة.

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