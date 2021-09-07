أخبار التوك شو.. السيسي لـ طلاب الكلية الحربية: كام واحد فيكم بيدخن.. الرئيس يتفقد منطقة جونة حوض البترول بميناء الإسكندرية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

السيسي لـ طلاب الكلية الحربية: كام واحد فيكم بيدخن.. شاهد رد الفعل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي سؤالا خلال كلمته لـ طلاب الكلية الحربية قال فيه : كام واحد فيكم بيدخن؟ .

وشدد الرئيس السيسي على طلاب الكلية الحربية، خلال تفقده لـ ميناء الإسكندرية البحري، قائلاً: "أوعوا تدخنوا.. ده كلام بسيط بس مهم لينا كمواطنين مصريين .. التدخين والصحة العامة.. حافظوا على صحتكم".

الرئيس السيسي يستمع لشرح عن مشروع إنشاء رصيف3/85 بميناء الإسكندرية.

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح من مسئول عن مشروع إنشاء رصيف 3/85 بميناء الإسكندرية.

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، ميناء الإسكندرية البحري وعلى عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

وفي سياق أخر، أستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي من أحد مسئولي ميناء الإسكندرية شرحا يوضح بناء ميناء الإسكندرية منذ عهد محمد علي، وقال أحد المسئولين إن ميناء الإسكندرية كان أقدم ميناء منذ الأزل.

الرئيس السيسي يتفقد منطقة جونة حوض البترول بميناء الإسكندرية

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطة هتاف العاملين بميناء الإسكندرية البحري، حيث هتف العمال قائلين “تحيا مصر”، وقام الرئيس السيسي بتبادل التحية أيضاً.

ومن جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "كل انسان مشروع كبير، لذلك أوعى متعرفش انت مين.. انتوا حاجه كبيرة اوى يا شباب مصر، وكل جهدنا من اجلهم ومستقبلهم " ، لافتاً إلى أننا نهدف لاعطائكم فرصه للتعرف على المشاركة فى العمل.

السيسي ينصح المصريين بعدم التدخين: حافظوا على صحتكم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته لـ طلاب الكلية الحربية متسائلا : كام واحد فيكم بيدخن ؟ .. ولا حد فيكم بصراحة مش هعمله حاجة .

والتقى الرئيس السيسي بطلاب الكلية الحربية ، خلال تفقده لميناء الإسكندرية البحري: أوعوا تدخنوا .. وده كلام بسيط بس مهم لينا كمواطنين مصريين .. التدخين والصحة العامة .. حافظوا على صحتكم .

مش نفس الطريقة القديمة.. التعليم العالي تكشف عن كيفية تقليل الاغتراب إلكترونيا

شف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أن تكلفة تطوير ميناء الإسكندرية البحري تتراوح ما بين 25 و30 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء تفقده ميناء الإسكندرية البحري:" كل البضائع اللى هتدخل البلد طبقاً للمعايير والمواصفات الاوروبية، زى ما الدول المحترمة بتشتغل مع شركات محترمة”.

أحدث مترو فى العالم ..السيسى يتفقد جرارات وعربات السكة الحديد والقطار الكهربائى

وكشف أحد مسئولي السكك الحديدية، عن أحدث القطارات قائلا للرئيس السيسي :"احدث مترو موجود فى العالم حاليا".

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، ميناء الإسكندرية البحري وعلى عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

الرئيس السيسي: عاملين ميكنة كاملة لكل إجراءات صرف الضرائب والجمارك



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إحنا عايزين نفكر نفسنا للناس اللي بتسمعنا.. احنا متفقين إننا عايزين نتكلم ونشتغل زي ما الدنيا كلها بتعمل كدا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده لميناء الإسكندرية البحري، "عاملين ميكنة كاملة لكل إجراءات صرف الضرائب أو فى الجمارك".

كامل الوزير: أعاهد الله أن أجعل مصر مركزا للتجارة العالمية 2024

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل: سننتهي من تطوير منطقة نجع إسو بمساحة 4.9 فدان قريباً، ومنطقة نجع الألومنيوم بمساحة 6.8 فدان تم دفع كافة تعويضات الأهالي وجار نقلهم في بشاير الخير خلال الشهر الحالي.

مبنعملش كده.. الرئيس السيسي لوزير النقل: بفلوسنا بنعمل حاجاتنا

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال مؤتمر صحفي لتفقد ميناء الإسكندرية البحري : كنا قبل كده بنطلب مستوردين من بره عشان يعملوا المشروع .. وده كان مسار الدولة قبل كده .. دلوقتي مبنعملش كده يا كامل .. إحنا بنعمل حاجاتنا بفلوسنا .. تكلف عشرة عشرين بتاعتنا " .