تعرف على مزايا عمليات شفط الدهون.. فيديو

قال الدكتور محمد شعيب، استشاري جراحات التجميل، إن عمليات شفط الدهون لا تؤثر بالسلب على العمليات الحيوية بالجسم، وهي تساعد على استعادة السيدة انحناءات جسدها الطبيعية.

وأضاف محمد شعيب خلال لقائه مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"،أن التجمعات الدهنية في جسد السيدات، تكون بسبب الحمل والولادة، مضيفاً أن التجمعات الدهنية هي سبب تغير شكل الجسم، وتحول الانحنائات الناعمة إلى مناطق سمنة وبروزات.

ونوه استشاري جراحات التجميل أن عمليات شفط الدهون هي الحل الأمثل لتكسير الدهون، والتخلص من البروزات غير المرغوبة.

وأوضح محمد شعيب أن التعرف على معدلات زيادة كتلة الجسم، يتم من خلال جهاز خاص يقيس الوزن على مربع الطول، ويكون المعدل الطبيعي 15 إلى 25 ، وفي حالة الزيادة يكون المريض قد وصل لحالة السمنة.