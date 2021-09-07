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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة

قررت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعها مساء  اليوم  برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي  خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية على النحو التالي:

تنسيق الجامعات الخاصة

كما تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكتروني www.cPnu-edmission.edu حتى الخامسة مساء السبت القادم الموافق 11 سبتمبر 2021 ، ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم في  ضوء الحد الأدنى المعدل لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.

كما تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكتروني.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، التي يرغبون في الالتحاق بها، وحصر أعداد الطلاب الذين تم قبولهم في المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الحكومي

وسوف يعلن  الموقع الإلكتروني للجامعات الأهلية مساء غد الأربعاء موعد إتاحة الفرصة للطلاب الذين تقدموا من قبل للتنسيق بهذه الجامعات؛  لتعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل.

 

تنسيق الجامعات الجامعات الخاصة مجلس الجامعات الخاصة الثانوية العامة الجامعات الخاصة والأهلية وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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